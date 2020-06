Svěřenci Vlastimila Choda ve vypjatém zápase podlehli Brné po prodloužení 3:5. V utkání padla hromada žlutých karet a dokonce tři červené. Vše viděly čtyři stovky diváků.

„Bohužel, jsme zklamaní. Uznáváme ale velkou ofenzivní sílu soupeře, v čele s výborně hrajícím Králíkem. Sportovně jim gratulujemek zisku trofeje,“ řekl Chod.

Zápas se bohužel moc nepovedl hlavním rozhodčím. Vilémovu se nelíbilo brzké a velmi přísné vyloučení stopera Kurela. „Opravdu hodně přísné. Pak se do toho sudí zamotal a vyšly z toho nepřesné výroky na obě strany,“ litoval Chod.

Přesto hosté vyhráli poločase 3:1, navíc červenou vyfasoval za protesty i domácí Gajdarski. „Po změně stran rozhodla obrovská šance Zimy, který místo prázdné branky trefil břevno. Domácí pak během dvou minut vyrovnali,“ podotkl.

Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém dostal domácí do vedení Králík. Vilémovský Vavroušek sice vyrovnal, rozhodčí však odmávali postavení mimo hru. „Další sporné rozhodnutí. To nás rozhodilo, navíc červenou dostal i záložník Havel,“ pokrčil Chod rameny.

Vítězství Brné pojistil ve 117. minutě Králík, který pečetil hattrick. Vilémov sice za celý pohár v základní hrací době neprohrál, vítěznou trofej ale nezískal. „Škoda, ale nebudeme se z toho hroutit,“ dodal kouč Vilémova.