„Podle mě byla remíza zasloužená. My přijeli v slátané sestavě, za bod jsme rádi. Musím ale říct, že jsme měli trošku štěstí. Rozhodně jsem si zachytal,“ smál se do sprchy natěšený gólman České Kamenice Richard Marek.

Uznal, že Malšovičtí patří k jedněm z nejlepších týmů soutěže. „Určitě, sílu mají velkou. Budou nahoře. My budeme brát střed tabulky, protože to různě lepíme. Když se sejdem tak dobrý, ale když ne, tak na soupeře nestačíme.“

Bude tedy celek z Děčínska favoritem na postup? „To je ještě brzy se o tom bavit. Teď máme za sebou týmy, které jsou ve spodku tabulky, přijdou těžší soupeři. Trošku cítíme deku, musíme se zase pořádně namotivovat. Ale určitě chceme být nahoře. Je tu pěkné zázemí a vše okolo, v obci je koupaliště, hospoda, kurty, lidi fotbalem žijí. Ale ještě je brzy,“ nechtěl Popčák předbíhat s predikcí.

FK Malšovice je každopádně příjemným osvěžením soutěže. „V létě jsme posílili, sedlo si to. Máme dobrou partu, to je taky hodně důležité. Moc se těšíme na derby s Dobkovicemi, to bude hodně vyhecované,“ tvrdí Martin Popčák.

VÍTĚZNÁ SÉRIE NEČEKANĚ SKONČILA

Vyloupili Chuderov, který od konce dubna pouze vyhrával, a jeli domů slavit. Fotbalisté Křešic mají jako první skalp jednoho z dosavadních suverénů A skupiny I. B třídy, na půdě favorita vyhráli překvapivě 3:2. „Moc si toho vážíme! Makali jsme jako tým od začátku do konce. Chceme být v horních patrech tabulky!“ hlásil nadšený kouč FK Schoeler Křešice Jakub Rusý.

Mužstvo z Litoměřicka v Chuderově o půli prohrávalo 0:1, domácí ještě zahodili několik šancí. I Křešičtí ale dokázali už v prvním dějství vystrčit růžky, gólové trumfy si ale nechali až na druhý poločas. Nutno dodat, že Chuderov jim cestu za obratem svou nedisciplinovaností notně usnadnil…

„My si v kabině řekli, co chceme hrát, že to musí lítat po zemi, že musíme využívat rychlé kraje. Sice jsme jeden gól dostali, ale byl z penalty, která ani být neměla. Hlavní byl náš přístup, naše snaha a vůle to otočit,“ liboval si Rusý.

Křešický celek těžil z gólové produkce Jiřího Lepiče, který dal dva góly, rozhodující branku přidal ze standardky Václav Kühn. „Vyšla taktika, hlavně je to ale zásluha kluků, kteří makali. Chuderov má dobrý tým, možná by mohl hrát vyšší soutěž. My na něj dokázali vyzrát, bylo to kolektivní dílo,“ těšilo kouče Křešic.

Rusý převzal účastníka I. B třídy před novou sezonou. Účast na tréninkových jednotkách prý tenkrát nebyla valná, výrazně se ale zlepšila. „Chodili tak čtyři lidi. S každým jsem si promluvil, řekli jsme si, co a jak dál. Pomohlo to, teď chodí i 15 lidí. Myslím, že výkonnostně půjdeme ještě nahoru. Přejeme si hrát vršek tabulky, kombinačním fotbalem bavit sebe a diváky. Chceme tu být jedna rodina, není to jen o fotbale.“

„Já to nechápu. V soutěži se nám daří, vedeme, ale přijde tohle. Začali jsme bláznit, nesoustředili jsme se na fotbal. Půlka týmu se začala hádat. Dostali jsme navíc nesmyslnou červenou kartou, soupeř pak naší slabosti využil. Pak už jsme byli všude pozdě, Křešice hrály běhavý fotbal, jednoduše kombinovaly, seděl jim terén,“ krčil rameny bezmocně trenér poraženého celku Petr Čítek.

Naopak dál válí Dušníky, které si poradily i s Liběšicemi v poměru 4:2. „Zápas měl opět podobný scénář jako v posledních několika utkáních. Měli jsme skvělý vstup do utkání a hrozně brzy jsme vedli o tři branky,“ komentoval vedení 3:0 po čtvrt hodině hry trenér Dušníků Petr Lédl. „Jenže takový průběh má vždy trochu tendenci nás ukolébat a Liběšice převzaly iniciativu. I do druhé půle jsme měli dobrý vstup, přišel gól na 4:0, a stejný průběh. Zase se nám to dostalo do hlav, Liběšice převzaly otěže a my si nechali dát dva zbytečné góly. Výhra je podle mého naprosto zasloužená, ale vždycky si to zbytečně komplikujeme. Mohli bychom hrát v daleko větším klidu,“ dodal.

Drtivou výhru 7:1 si ze Svádova přivezla také roudnická rezerva. Hattrickem se pod ni podepsal Hlaváček, jasno bylo už v poločase, kdy hosté vedli 4:0. „Věděli jsme, že domácí hrají dobře dopředu, ale mají problémy s obranou, proto jsme chtěli hrát aktivně, což se nám podařilo,“ popsal vítěznou taktiku trenér roudnického béčka Bedřich Matoušek. „Mezi 16. a 25. minutou jsme dali čtyři góly, což domácí položilo. Jsem rád, že jsme vyhráli a vylepšili si skóre. Před zápasem jsme řešili problémy se sestavou, máme hodně nemocných. Důležité pro nás bude potvrdit vítězství proti Velkému Březnu.“

Dobkovice mají v sezoně první výhru za tři body. V Chlumci vyhrály 5:3, rozhodlo se v prvním poločase, který hosté vyhráli 4:0. „Zasloužené vítězství. V prvním poločase jsme hráli dobrý fotbal a domácí přehráli. Po změně stran jsme museli nuceně střídat, máme problémy se sestavou, na hřišti nám pobíhali hráči, kteří nebyli stoprocentně fit. Domácí skóre doháněli, ale naštěstí jsme to udrželi,“ komentoval utkání Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.