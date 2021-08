Junior Děčín má jasný cíl – postup. Komplikace málem přišla v prvním zápase, kdy Děčín prohrával v Dobkovicích už 0:3. Favorit ale utkání otočil, nastřílel čtyři branky a veze tři body. „Do utkání jsme vstoupili nedůrazně, dělali jsme chyby v obraně a po třetí brance to s námi nevypadalo dobře. Naštěstí jsme do poločasu snížili na rozdíl jediné branky. Po změně stran se hrálo na jednu branku, nedali jsme penaltu, přesto jsme to otočili. Hráči ukázali obrovskou morálku,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

„Výsledek nás samozřejmě mrzí, Junior ukázal kvalitu na všech postech, hrál dobře. My jsme nebyli kompletní. Věřím, že kdybychom byli, potrápili bychom Děčín ještě víc. Kluky ale musím pochválit, na hřišti makali, odjezdili to. Diváci museli být spokojení, byl to hezký zápas,“ uvedl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Na výkonu rozhodně můžeme stavět. Věřím, že až budeme kompletní, tak můžeme potrápit všechny týmy v soutězi," dodal na závěr.

Fotbalisté Heřmanova vstoupili do sezóny velmi dobře, na domácím hřišti přejeli Svádov 5:1. „Myslím si, že jsme měli utkání celou dobu pod kontrolou. Hosté kromě branky měli pár náznaků, ale jinak jsme byli lepším celkem a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil utkání kapitán a hrající trenér Radek Rojko. Toho akorát zamrzelo tak trochu zbytečné vyloučení Patrika Kolárika. „Svádov to hrál docela od podlahy, Patrik prostě oplácel, no," podotkl.

„Jsme opravdu spokojeni, navíc jsme nebyli úplně kompletní. Tak nějak si myslíme na přední polovinu tabulky, ale po prvním zápase je to všechno ještě moc daleko," usmál se Rojko.

Ten dokonce musel v prvním poločase do branky. „Aleš Topolančin nemohl přijít, bylo mu blbě. Patrik Herák nestíhal a přijel na druhý poločas. To, že jsem chytal, bylo výjimečné. Se vstupem do sezony jsme spokojeni,“ dodal Rojko.

Česká Kamenice si doma otevřela střelnici, když děčínský Union smetla poměrem 7:1. Za domácí se na lavičce objevil i zkušený Radim Mach, který přispěl k drtivému vítězství dvěma zásahy.

„Byli jsme celý zápas lepší, hosté sice snížili na 2:1, ale i tak jsme to měli pod kontrolou. V závěru jsme měli více sil a Union přehrávali. Sešla se nám sestava, bylo to znát,“ usmíval se Mach, který vzápětí dodal: „Brácha mě ukecal, šel jsem na lavičku, nemám natrénováno. Ale jinak to není žádný návrat, mám hodně málo času a teď vím, že třeba dalších šest zápasů nebudu.“

SK Dobkovice - Junior Děčín 3:4 (3:2)

Branky: Vorel 2, Vondráček (PK) - F. Vait 2 (1 z PK), Mezsároš, Voříšek. R: M. Vlašič. ŽK: 4:2, 100 diváků.

Dobkovice: Plaček - Línek (60. Dyrynk), Bucek (46. Boček), Pekař, Šmalcl, R. Štol, M. Štol, Šulc (79. Řeháček), Veselý, Vondráček, Vorel.

J. Děčín: Valštýn - Kabátník, Máša, Voříšek, Zahradník - Češpiva (85. Nový), F. Vait, J. Vait (69. Rygar), Mezsároš, Šmalcl - Vicany (90. Podlaha)

TJ Heřmanov - Svádov Olšinky 5:1 (2:1)

Branky: Dančo 3, M. Kolárik, A. Čapek (PK) - Vošahlík. R: Bican. ŽK: 1:2. ČK: P. Kolárik, 60 diváků.

Heřmanov: Rojko (46. Herák) - Trudák (46. Havlíček st.), Ant. Čapek, Aug. Čapek, Z. Čapek, Dančo, Gina (46. Cimpl), M. Kolárik, P. Kolárik, Matys (70. Váňa), Havlíček ml.

FK Česká Kamenice - TJ Union Děčín 7:1 (3:1)

Branky: R. Mach 2, Chmelík, Běloubek, Šimek, Černý, Malina - Pospíšil. R: Sabo. ŽK: 1:2, 99 diváků.

Kamenice: Vaněk - Jírava (64. Špatka), Zeman, Neškoda (70. Bude), M. Mach, Chmelík, Šimek, Maněna (58. R. Mach), Běloubek (58. Malina), Černý, Novák (70. Braun).

Union: Spišák - Bezouška, Humlíček, Cerman, Kindl (46. P. Horáček), Očipka (66. Serafín), Hejna, Pospíšil, Eichelmann (68. Husák), Galaš, J. Horáček.