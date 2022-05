„V zajímavém utkání jsme zaslouženě vyhráli. Měli jsme více šancí, než domácí, kteří ovšem srdnatě bojovali. Tři body nám po změně stran vystřelil Zahradník, který vystřídal zraněného Vicanyho,“ stručně pravil Miroslav Tyl, vedoucí Děčína.

„Takovou porážku umím uznat. Výkonem jsme sehráli dobré utkání a byli Děčínu důstojným soupeřem. Ten byl v rychlosti, fotbalovosti o maličko lepší. Měl i více šancí. Kluci to nezabalili a bojovali, kvalita hostů se ale nakonec ukázala,“ sportovně přiznal Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Třetí flek drží Dobkovice, které vyhrály v Hostovicích 4:1. O své výhře rozhodly čtyřmi góly během prvních 34 minut. „Zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme hráli tak, jak bychom hrát měli. Domácí jsme přehrávali. Hostovice to jenom nakopávaly, to jsme zvládali. Po změně stran se to vlastně jenom dohrávalo. Nechtěli jsme, aby se někdo zranil, nějaké šance byly, ale místo toho nám domácí pokazili čisté konto,“ hodnotil vítězství Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Poslední Union Děčín nastřílel Českým Kopistům čtyři branky. Hosté, kterým chyběl ostrostřelec Hýř, přesto vyhráli 6:4.

„Vyrovnané utkání, hlavně v prvním poločase. Nám chytal sedmnáctiletý Perl a byl trochu nervózní. Hosté mají dobrý tým, měli šikovné a rychlé útočníky. Naše šance na záchranu je v teoretické rovině. O body budeme bojovat až do konce,“ slíbil Pavel Horáček, kouč Unionu.