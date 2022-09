Co podle něj zdobí Malšovice a na čem by měly zapracovat? „Jsem spokojený s obrannou fází, záložní řadou a také s výkony brankáře. Trochu bychom přeci jen mohli zapracovat na útoční fázi,“ dodal.

Třetí porážku v řadě zapsala Česká Kamenice, která doma nestačila na Dušníky. Kvalitní nováček vyhrál zaslouženě 4:2. „Hosté vyhráli zcela zaslouženě, podle mě mají kvalitu na krajský přebor. Tahali jsme za kratší konec. Dušníky byly lepší herně, fotbalově, ale i kondičně. Ke konci jsme sice ještě trochu kousali, ale na body to nebylo. Dušníky mají tým na postup,“ přiznal Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Další bláznivé utkání mají za sebou Dobkovice. Doma otáčely skóre proti Chuderovu, když ještě v poslední minutě vedly 4:3. Hosté ale srovnali a následně zvládly i pokutové kopy. V utkání padly tři červené karty, hned dvě na domácí straně. „Zase jsme měli problémy se sestavou, zase máme dva vyloučené. Skóre se přelévalo, hosté vyrovnali v poslední minutě. Bod proti silnému týmu je dobrý, ale nechápu ty červené. Je to naše nedisciplinovanost. Fakt nevím, s kým budeme v dalších zápasech hrát. Tolik červených jsme nedostali za celou minulou sezonu,“ kroutil hlavou Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

První dva body v sezoně má Heřmanov, který doma udolal po penaltách Hostovice 2:1. „Remíza je to spravedlivá. Hosté se dostali rychle do vedení, my jsme měli šanci, oni taky. Vyrovnali jsme chvilku před koncem, dobré je, že jsme zvládli i penalty. Snad už budeme bodovat a trochu se to rozjede,“ pravil Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

A co další výsledky? Svádov v závěru otočil derby na Střekově a vyhrála 3:1. Domácí jsou tak stále bez bodu na posledním místě. Křešice doma přejely nováčka z Velkého Března vysoko 7:3, Chlumec pak kraloval v Liběšicích, kde vyhrál jasně 5:0. V derby utkání pak Roudnice B doma smázla Bohušovice 5:1.