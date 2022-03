„Měli jsme parádní úvod, za půl hodiny jsme dali pět branek. To rozhodlo celý zápas. Po změně stran jsme měli hromadu dalších šancí, ale byl z toho pouze jeden gól. V závěru domácí korigovali po standardních situacích. Dobrý výkon, teď se ale musíme připravit na první Pokratice,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Deset branek padlo v Dobkovicích, kde domácí porazili v rámci derby Union Děčín 6:4. Přitom v poločase vedli 6:1. „Ve druhém poločase jsme dali šanci všem hráčům na lavičce, zahrál si i náhradní brankář. Logicky nebyla naše hra optimální a hosté snížili. Utkání jsme ale měli celou dobu pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Heřmanov vlétl do jara excelentním způsobem, kopíruje tak svůj start do soutěže, kdy vyhrál také tři zápasy v řadě. Tentokráte heřmanovští fotbalisté přejeli Unčín 4:0. „Zasloužená výhra. Terén byl hodně špatný, ale oba týmy to měly stejné. Do první branky to bylo vyrovnané. Poté jsme měli více ze hry, druhý poločas byla naše převaha výraznější. Soupeř zalezl, my mohli dát i další branky. Vstup do jara je z naší strany parádní, doufáme, že v tom budeme pokračovat,“ usmál se Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Česká Kamenice doma udolala Svádov, ačkoliv hrála od 23. minuty bez vyloučeného Jíravy. „To nám paradoxně pomohlo. Kluci na hřišti více bojovali a semkli se. Do té doby to bylo nemastné a neslané. Hosté toho směrem dopředu moc nepředvedli. Musím hráče pochválit. Pro nás jsou to důležité body. Zatím máme dobrý los, těžší zápasy nás teprve čekají,“ má jasno Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Č. Kamenice – Svádov 2:0 (0:0) B: M. Mach, Rakušan. R: Klimpl. ŽK: 2:3. ČK: Jírava (Kam), 50 diváků.

Bohušovice – J. Děčín 2:6 (0:5) B: Kyzlík, Ortbauer – Šmalcl 3, Vicany 2, Vondráček. R: Sitarčík. ŽK: 1:0, 80 diváků.

Heřmanov – Unčín 4:0 (2:0) B: Dančo, Kolárik, vlastní Stehlík, Majerik. R: Teska. ŽK: 1:2, 100 diváků.

Dobkovice – U. Děčín 6:4 (6:1) B: Šmalcl 2, Vorel 2, Dyrynk, Vondráček – J. Horáček 2 (1 z PK), Murdych, Havlík. R: Holly. ŽK: 5:4, 120 diváků.