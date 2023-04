Tým z Děčínska tak navázal na porážky s Kláštercem (1:4) a Bílinou (0:2). Týmy ze spodku tabulky se přibližují, situace není vůbec dobrá. „V zápase není co hodnotit, jsme rádi, že jsme to vůbec odehráli. Problémy s hráči nebudou jenom při venkovních zápasech. Máme teď prostě velké hráčské trable. Hráči chybí kvůli práci, zranění. Ovšem teď se dva omluvili těsně před zápasem, další dva jsou prostě nezvěstní. Vůbec jsme se jim nedovolali,“ kroutí hlavou předseda klubu David Dvořák.

Spořicím pomohl k výhře čtyřgólový David Pěnkava. „Čtyři góly v jednom zápase to se mi povedlo poprvé. Ale bylo to také dáno kvalitou soupeře. My jsme první zápasy měly odložené a řekli jsme si, že doma na to musíme vlétnout. Byli jsme natěšení a z toho možná pramenilo i tolik branek. Začátek podzimu nám moc nevyšel, věřím, že jaro budeme mít lepší. Takový výsledek jako s Rumburkem nám může hodně pomoci, zvlášť při vyrovnané tabulce, která letos je,“ má jasno spořický kanonýr.

Vedení klubu musí dát hlavy dohromady. Pokud by se situace v Rumburka nezlepšila, klubu nehrozí sestup do I.B třídy, ve vzduchu je i nedohrání soutěže. „Přestupové období končí 31. března, snažíme se posílit hráči s okolí. Ale je to těžké, hráči všeobecně nejsou. Někoho sehnat je někdy nemožné,“ pokrčil rameny.

Není tajemstvím, že hráči se do Rumburku zrovna nehrnou. Naopak. Případem jest Zdeněk Hoffman, který přešel do Jiříkova, který hraje na špičce okresního přeboru.