Na první místě je zatím, dle předpokladů, pořádající Junior Děčín. Ten postupně porazil Dobkovice, Union Děčín a Heřmanov. Navíc ještě stihl ve čtvrtfinále krajského poháru porazit po penaltách Perštejn. „Jsme spokojení. Je ale vidět, že v turnajových zápasech máme problémy s motivací. Jsou tam pasáže, které nejsou tak koukatelné. Pak hrajeme pohár s Perštejnem a ten zápas byl luxusní. Jinak je to ale dobré,“ pochvaloval si vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Týmu asi bude chybět kapitán a střelec Marek Vicany, který ve víkendovém duelu s Perštejnem zkolaboval a byl odvezen do nemocnice.

Společně s Juniorem jsou zatím ještě stoprocentní Malšovice. Účastník okresního přeboru postupně porazil Junior B, Benešov i Českou Kamenici.

Na šesti bodech je Heřmanov a také Dobkovice. Heřmanov zaujal kanonádou proti Benešovu, porážku utrpěl zatím s Juniorem. „Zatím to vypadá. My to nebereme tak prestižně, ale samozřejmě chceme vyhrávat. Nejprve tam byla ta kanonáda v Benešově, domácí byli ale oslabení. Dobře jsme zahráli i proti České Kamenici. Špatné to nebylo ani s Juniorem, ale tam se projevila kvalita mladého děčínského týmu. Trochu jsme tým omladili, je tady šikovný levák Kamil Dančo. Hodně nám pomáhají bratři Kolárikovi. Mladší Patrik u nás bude hrát, starší Martin má ambice na vyšší soutěž. Starší hráči zatím moc nehrají, ale v sezóně nám pomohou. Určitě přihlásíme I.B třídu, to je jasné,“ řekl asistent heřmanovského trenéra Vladimír Vašák.

Dobkovice naposledy přejely 7:2 Union Děčín. „V prvním zápase proti Junioru jsme měli absence a podle toho to taky dopadlo. Další dva zápasy už byla docházka lepší, teď jsme jasně přehráli Union. Ovšem na další zápas máme už tři omluvenky, navíc na poslední zápas s Malšovicemi je toho ještě víc. Ani nevíme, zda to zvládneme odehrát,“ pokrčil rameny trenér Zdeněk Štol.

V brance týmu, který na podzim vyhrál okresní přeboru, se zatím dobře jeví Jan Plaček. „Honza je výborný kluk a velmi dobrý brankář. Jeví se zatím jako dobrá posila, jsme spokojení,“ dodal Štol.

Tři body má zatím Union Děčín. „První dva zápasy jsme sehráli dobře, jelikož byl k dispozici dostatečný počet hráčů. Horší to bylo proti Dobkovicím, kde jsme těch omluvenek měli více. Za pět minut jsme prohrávali 0:3 a soupeř nás prostě přejel. Kádr se moc nemění, akorát zkoušíme jednoho hráče, co hrál kdysi v Benešově. Jinak žádné změny,“ uvedl vedoucí Unionu Libor Eichelmann.

První tři body vybojoval Benešov nad Ploučnicí, ovšem jinak to není z jeho strany žádná sláva. Do očí bije první zápas, ve kterém Benešov doma podlehl Heřmanovu 1:13. „Je to takové nemastné, neslané. Jednou se sejdeme docela dobře, pak zase nic. Alespoň na trénink kluci chodí. Sami nevíme, jak to bude dál,“ přiznal předseda klubu Miloslav Kougl. Benešov údajně váhá, zda přihlásit I.B třídu.

„Ten debakl s Heřmanovem naše mladé kluky hodil strašně dolů. Chceme, aby si dorostenci vyzkoušeli dospělý fotbal. Ale s mladýma je to prostě těžké. Hodně týmů jde cestou, že bude hráčům dávat něco na ruku. My to dělat nebudeme a pak nám hráči utíkají. Přišli jsme třeba o Mottla, nebo Koláře. Někteří skončili s fotbalem v nejlepším fotbalovém věku. Člověk jim to ale nemůže zazlívat,“ dodal Kougl.

Bez bodu je zatím překvapivě Česká Kamenice. Ta zatím čeká na návrat týmových opor, které si „prodloužily“ koronavirovou pauzu. „Naše sestava je poslepovaná. Jsou tam hráči áčka, béčka, dorostenci. Jsme ale rádi, že hrajeme zápasy, je to lepší, než sedět doma na gauči,“ pousmál se sekretář České Kamenice Jan Běloubek.

Trenér Josef Rákosník zatím postrádá z různých důvodů řadu opor. „Chmelík, který pracuje v Německu, díky koronaviru nemohl za hranice. Teď to musí dohánět. Roman Mach oznámil, že si pauzu prodlouží do června a bude více s rodinou. Pro některé mladé to není dobrý příklad. Amatérský sport nám umírá, hráči mají natažené ruce. Ale dokud budu v Kamenici, tak nikomu nic platit nebudeme. Naší odměnou bude pivo a párek,“ dodal.

Na bod zatím čeká také Junior Děčín B, tedy vlastně dorostenecký tým. „Kluci sbírají zkušenosti. Vždyť nastupuje třeba pět bývalých starších žáků. Kolikrát měli zápas dobře rozehraný, ale přišel inkasovaný gól a už to jelo,“ uzavřel vše Miroslav Tyl.

V sobotu 6. června se odehrají jen tři zápasy. Junior Děčín si utkání v Malšovicích zahraje ve středu 10. června od 18 hodin. V sobotu ho totiž od 17 hodin čeká semifinále krajského poháru ve Vilémově.

Covid Cup, výsledky 3. kola:

Jun. Děčín – Heřmanov 5:2 B: Páša 2, Valenta, D´Almeida, Čespiva – Dančo, P. Kolárik. Union Děčín – Dobkovice 2:7 B: Murdych, Houska – Dyrynk J. 4, Vondráček 2, Dyrynk T. 1. Malšovice – Č. Kamenice 5:2 B: Hynek 2, Nědelka 2, Rakušan – M. Mach, Černý. J. Děčín B – Benešov 2:4 B: Hanzl, Rygal – Polanský 2, Špingl, Hamouz.

Program 4. kola:

Sobota, 6. června: Union Děčín – Heřmanov (10.30), Dobkovice – Benešov, Čes. Kamenice – Junior B (14.30)

Středa, 10. června: Malšovice – Junior Děčín (18.00)

Tabulka: 1. Junior Děčín 9 (14:5), 2. Malšovice 9 (11:4), 3. Heřmanov 6 (22:8), 4. Dobkovice 6 (16:11), 5. Union Děčín 3 (9:12), 6. Benešov n. Pl. 3 (6:19), 7. Junior Děčín B 0 (6:14), 8. Česká Kamenice 0 (6:17).