Na třetí místo v tabulce se prokousaly Dobkovice, které se doma na výhru 2:1 nad Svádovem pořádně nadřely. „Hosté byli v deseti před svým vápnem, díky penaltě jednou vystřelili a byl z toho gól. My měli tradičně hromadu šancí, ale zase jsme je neuvěřitelně zahazovali. Dokonce tam dva hráči překopli prázdnou branku. Za tři body jsem rád, ale výsledkově je to zklamání. Vypadá to, že budeme vyhrávat plzeňským stylem,“ usmál se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Další nepříjemnou ztrátu hlásí Junior Děčín. Ten nezvládl šlágr kola v Chuderově, po jasné porážce 0:3 spadl na čtvrtou pozici. „Zápas se nám nepodařil, nebyl to dobrý výkon. Po čtvrt hodině hry jsme dostali dvě branky. Snaha s výsledkem něco udělat byla evidentní, ale chyběl nápad a lepší kombinace. Směrem dopředu jsme nic nevymysleli a zaslouženě prohráli,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

Jarní jízda Heřmanova nekončí. Tým, který ctí zelené barvy dresu, vyhrál i páté utkání. Doma porazil Chabařovice 5:2, čtyřikrát se trefil Cimpl. „Zasloužené vítězství. První poločas byl vyrovnanější, v tom druhém jsme už byli lepší. Mohli jsme přidat další branky, třeba Kamil Dančo zahodil tři samostatné nájezdy. Soupeř nebyl špatný, hrál houževnatě, držel míč, ale do koncovky se moc nedostával. My si to zatím na jaře užíváme,“ zdůraznil Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Počtvrté v řadě vyhrála Česká Kamenice, doma porazila Hostovice 4:1 a upevnila si pozici v první polovině tabulky. „Zasloužené vítězství. Komplikací bylo snížení soupeře na 2:1, po změně stran jsme si to pohlídali. Fotbalově by to mohlo být lepší, ale je pro nás důležité, že ten lehčí los bodově využíváme,“ pokýval hlavou Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Poprvé na jaře bodoval poslední Union Děčín, který doma přetlačil Unčín 3:2. Oživil tak své naděje na záchranu. „Tohle by nás mohlo nakopnout. Vyrovnaný, tvrdý, bojovný zápas, kde jsme asi o ten jeden gól byli lepší. To nám ještě dvě branky sudí nepochopitelně neuznal. Je vidět, že když se trochu sejdeme, můžeme bodovat,“ konstatoval Pavel Horáček, kouč děčínského Unionu.