„Vilémov přijel bránit. My jsme se tam nemohli dostat, dostali jsme z jednoho brejku gól, pak se nám podařilo vyrovnat. Hra vypadala stejně jako v prvním poločase, dobývali jsme pořád jejich dobře organizovanou obranu. V celkovém kontextu jsme měli zvítězit, ale je to zasloužená remíza,“ upřímně pravil Jiří Štajner, asistent českolipského trenéra.

První poločas nepřinesl žádné výrazně gólové šance, hosté dobře bránili a domácí měli problém se prosadit.

Ve druhé půli se již diváci dočkali.Nejprve tedy Hejl orazítkoval břevno vilémovské branky. V 65. minutě se trefil Zima střelou na protější tyč a od ní se odrazil za brankovou čáru. V 70. minutě se Lípa dostala do soupeřova vápna, kde se míč odrážel od hráčů až ke Kazdovi a ten jej uklidil do branky 1:1. Minutu před koncem utkání hosté z trestného kopu šli do vedení, autorem gólu byl Snášel 1:2. Jenže z posledního brejku v utkání srovnal skóre Baláž 2:2.

„My jsme v posledních dvou utkáních dostali hodně branek. Věděli jsme, že hrajeme se silným soupeřem, který má třetiligové parametry. Hráli jsme takticky, a s nasazením, abychom neinkasovali. Soustředili jsme se na příležitosti dopředu, které postupně přišly. Dali jsme dva góly, domácí též. Jsem spokojený, kdybychom hráli otevřenou hru, tak by to pro nás byl masakr, takhle spokojenost,“ usmíval se Vlastimil Chod, spokojený kouč Vilémova.

Generálku sehraje Arsenal v sobotu 5. března od 11 hodin na hřišti Libiše. Na Vilémov čeká v sobotu od 15 hodin poslední přípravný zápas v Roudnici.

Arsenal Česká Lípa - Stap Vilémov 2:2 (0:0)

Branky: Kazda, Baláž - Zima, Snášel.

Česká Lípa: Kadlec (46. Plechatý) – Baláž, Blažek (60. Malý), Dvořák, Bulejko (46. Vacek) – Ješeta (46. Petr), Hanl (79. Černý), Kazda – Hejl (79. Verner), Šimon – Nosek (46. Šíma)

Vilémov: Vaňák – Honců, Jirchář, Filip, Snášel – Zima, Šmalcl (42. Štefan), Havel (87. Jetmar), Rybář, Jetmar (60. Meidl) – Kučera.