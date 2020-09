„Věděli jsme, že máme mladší tým, než soupeř. To naše pojetí běhavého fotbalu slavilo úspěch. Tušili jsme, že je uběháme. Heřmanov nehrál vyloženě špatně. Výhra byla zasloužená, tři body jsou pro nás dobré. Tohle byl pro nás zápas o šest bodů a jsem rád, že jsme ho zvládli. I kvůli tomu, že pořád lepíme sestavu,“ řekl spokojený kouč Dobkovic Zdeněk Štol.

Hostující celek v zelených dresech zklamal na celé čáře. V poločase prohrával 5:0 a to mohl být rád, že Dobkovice jim nedaly větší příděl. „Těžko se to hodnotí. Domácí byli ve všem jasně lepší, od nás nikdo nezahrál dobře, vyhořeli jsme,“ kroutil hlavou asistent heřmanovského kouče Vladimír Vašák.

Heřmanov tak za poslední dvě kola inkasoval 14 branek. „Nechápu to, jakoby hráči byli v oblacích. Soupeř byl rychlejší, měl větší chuť a jasně nás přehrál. Neplašíme, máme čtyři body a hráli jsme třikrát venku. Ale s tímhle výkonem bychom další body nepřidali,“ dodal.

Junior Děčín zajížděl do Litoměřic, kde se představil v Pokraticích. A bylo to pěkné představení. Děčín vyhrál 3:0, když všechny branky dal už v prvním poločase. „Od začátku to bylo v naší režii. Dávali jsme pěkné branky, v poločase jich mohlo být víc. Po změně stran jsme polevili a už to nebylo ono,“ zlobil se kapitán Junioru Petr Voříšek.

Svěřenci trenéra Vlčka jsou zatím na druhém místě. „Musíme ještě hodně makat, abychom vše zvládli. Bylo fajn vidět, že s námi byli tři kluci z U 17. Chtěl bych pozvat diváky na další domácí zápas a moc bych si přál, aby jich chodilo více,“ dodal Voříšek. Junior v dalším kole hostí České Kopisty.

Další body má Česká Kamenice. Díky výhře 2:1 nad Chlumcem se tak drží v horní polovině tabulky. „Musím přiznat, že vyhrál horší tým. Chlumec byl lepší, vytvořil ši hodně šancí, ale nás podržel brankář Vaněk. Skřípala nám mezihra, špatná byla i přechodová fáze. Sice bodujeme, ale s takovou hrou to nemůže trvat věčně,“ zdůraznil trenér České Kamenice Josef Rákosník.

Velký debakl si z Bohušovic přivezl Union Děčín, který nakonec neunikl potupné desítce. Tým z Bynova je tak s jedním bodem stále poslední. „Sice jsme vedli, ale nakonec z toho byl takový debakl. Domácí vyhráli zaslouženě, ale dalo se s nimi hrát. My jsme přijeli v hodně slepené sestavě. Fit nebyl Murdych, ani brankář Jeřábek, Lohnický se zranil,“ mávl rukou kouč Pavel Horáček. „Chtělo by to i třeba nějakou ušmudlanou výhrou, aby nám soupeři v tabulce neutekli. Záleží na naší sestavě,“ dodal.

Pokratice – Junior Děčín 0:3 (0:3) B: Vicany 2, Páša. R: Kuriljak. Bez karet, 100 diváků.

Česká Kamenice – Chlumec 2:1 (1:1) B: Chmelík 2 – Veselý. R: Topinka. ŽK: Mach, Malina, P. Kozelek – Procházka, Malec, Weber. Diváci: 50.

Bohušovice n. O. – Union Děčín 10:2 (5:1) B: Ortbauer 5, Brůža 3, Kyzlík, vlastní Humlíček – Eichelmann, Lohnický. R: Řezníček. ŽK: Brůža – Rangl, Eichelmann, Humlíček. Diváci: 56.

Dobkovice – Heřmanov 8:1 (5:0) B: Šmalcl 3, Vondráček 2, J. Dyrynk 2, Plaček (PK) – Váňa. R: Hrneček. ŽK: Dyrynk, Vondráček, Bucek, Popescu – Ant. Čapek, Cimp, Giňa. Diváci: 120.