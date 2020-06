Hosté, dirigovaní Petrem Voříškem, dorazili bez několika hráčů základní sestavy. Na nabuzený vilémovský soubor to nemohlo stačit. Domácí vyhráli jasně 7:0 a ve finále se střetnou s týmem Brné, který porazil v druhém semifinále Domoušice 5:1.

„Utkání jsme zvládli přesně tak, jak jsme si představovali. Hráli jsme v pohybu a s chutí kombinovali, vytvářeli si šance, dávali branky a zároveň pozorně bránili. To, co hráči předvádí v trénincích, pak přenáší i do utkání. Jsme nadmíru spokojení. Chceme udržet nastavenou formu a nadále se zlepšovat. Děkuji hráčům za výkony a těšíme se na finále poháru,“ pochvaloval si vilémovský kouč Vlastimil Chod.

Junior Děčín v poháru vyřadil několik favoritů, Vilémov byl pro něj příliš velkým soustem. „Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy. Do hry museli dorostenci, kteří měli v nohách dopolední zápas. Hráči se snažili, hra nebyla tak špatná. Rozhodly chyby v obraně a slabší útočná fáze. Zápas byl pro naše mladé hráče velkou zkušeností,“ podotkl vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Finále, které rozhodne o vítězi turnaje O pohár předsedy ÚKFS, se odehraje na dva zápasy v termínech 13. června a 20. června. V pondělí se bude losovat o tom, jestli Vilémov začne finále doma, nebo na hřišti Brné.

„Mrzí nás, že teď musíme zrušit předem domluvená přípravná utkání s Frýdlantem a FK Ústí nad Labem U 19. Na finále poháru se ale moc těšíme. Líbí se nám, že se finále hraje na dva zápasy a tak si domácí fanoušci budou moci toto krásné završení „podivné“ sezóny užít. Podle mě nemá pohárové finále nemá jasného favorita, šance jsou tak padesát na padesát. Takže uvidíme,“ uzavřel vše trenér Vilémova Vlastimil Chod.

Stap Vilémov – Junior Děčín 7:0 (4:0)

Branky: Havel 3 (1 z PK), Kučera 2, Zima 2. R: Hejl. ŽK: 2:4. Diváci: 200.

Vilémov: Vaňák – Hoke, Kurel, Jirchář, Čonka (60. Snášel) – Zima, Kučera, Vavroušek (60. Honců), Havel, Rybář, Kramer – Kučera.

J. Děčín: Pojtinger – Máša, Mottl, Voříšek, Nový – Studnička, Šmalcl (69. Podlaha), Mezsároš, Carva (63. Raymond) – Běloubek (38. Rygar), Zahradník.