Na sobotu 30. května si tým připravil od 10 hodin na rumburském koupališti zábavné tréninkové odpoledne (turnaje o ceny). Od 13. června přijde na řadu hromada přátelských zápasů. S kým se Vilémov utká?

13. června – Frýdlant (KP), 16. července – D. Poustevna (III. třída – tajná sázka manažerů), 20. června – Ústí n. L. U 19 (I. liga), 23. června – Loko Č. Lípa (I.A), 27. června – Jablonec U 19 (I. liga), 30. června – Rumburk (I.A), 18. července – Jablonec B (ČFL), 21. července – J. Děčín (I.B), 25. července – Šluknov (I.A), 28. července – Skalice (KP), 1. srpna – Hrádek (KP), 8. srpna – Nebušice (I.A), 15. srpna – Doksy (KP), 22. srpna – Česká Lípa (divize).

„Do programu přibudou asi dva předzápasy - holky Teplice proti Liberci a naše garda proti Šluknovu nebo jinému týmu. Plus bude taky sraz „dědků“. Termíny a akce se řeší. Tradiční Květ byl zrušen. Navíc by měl být dohrán pohár, kde jsme ve čtvrtfinále a hrajeme o postup do semifinále v Oldřichově. Termín se zatím neví,“ připomněl manažer Vilémova Libor Sklenář.