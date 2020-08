„Na nerozehranost si stěžovat nemůžeme. Soupeře jsme měli ze všech možných výkonnostních úrovní a utkání splnila účel, bylo v nich vše, co jsme potřebovali,“ pochvaloval si trenér Vilémova Vlastimil Chod.

Po prvním bloku, ve kterém hráči nabírali fyzickou kondici, přišla klasická letní příprava. Výsledkově se v ní vilémovským fotbalistům vůbec nedařilo. Vilémov padl s Jabloncem B (1:7), nečekaně se Šluknovem (0:1) a se Skalicí remizoval 2:2. Dále hrál s Frýdlantem, kde po velmi špatném výkonu padl 0:4. V generálce pak vyhrál v Děčíně nad Juniorem 3:1. Vilémov také dokráčel do finále krajského poháru, kde nakonec po velké dvouzápasové bitvě smolně podlehl Brné.

Velké změny v hráčském kádru nenastaly. „Žádná razantní obměna neproběhla. Na vlastní žádost skončili Novák se Šindelářem, tým doplnil Snášel z dorostu FK Varnsdorf. Chvilku se u nás objevil i Mikula ze Šluknova. Do kádru momentálně není potřeba nějak zasahovat,“ připomněl Chod.

Zklamáním byl právě šluknovský kanonýr Mikula. „V týmu máme nastavená určitá pravidla, která platí pro všechny, Emil je nerespektoval,“ podotkl Chod.

Cíle bude mít Vilémov v krajském přeboru ambiciózní. „Samozřejmě se chceme v tabulce pohybovat co nejvýše, ale uvidíme, jak se vše sejde. Kromě klasických problémů, jako jsou zranění, pracovní povinnosti, pokles formy, teď přibyl další strašák v podobě možné karantény. Ta může soutěž zásadně ovlivnit, zřejmě to bude divoká sezóna! My budeme v každém zápase bojovat o tři body, a pak to sečteme,“ poznamenal Chod.

Právě vilémovský kouč ale věří, že se soutěž řádně dohraje. „V napětí kolem koronaviru jsme od března, nyní se snažím nepředstavovat si možné černé scénáře. Co bude, to bude. Nový soutěžní řád s pravidly je jasný, nějakým způsobem se soutěž určitě dohraje,“ dodal na závěr.