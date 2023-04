„Měl jsem rozpolcené pocity. Na jednu stranu radost, že jsem Libouchci pomohl ke třem bodům a vlastně i Proboštovu, protože Pokratice jsou náš soupeř v boji o postup, na druhou stranu mě žralo, že se v Klášterci překvapivě padlo,“ říká Račuk upřímně.

V Proboštově předal brankářské žezlo mladšímu Jaroslavu Kovačkovi, na jaře se v mistrovském duelu ještě mezi tři tyče nedostal. Proto kývl Libouchci na žádost o pomoc. „Náš hráč Martin Bikár v Libouchci hrál, tak mi hlásil, že je mimo hru tamní gólman. A jestli bych nepomohl. Řekl jsem, že teda jo. Sice jsem měl strach, že zase dostanu nasypáno, poslední zápasy mi nevyšly, ale nakonec to nebylo tak špatný. Zase jsem dostal chuť do fotbalu.“

Leckdo by podotkl, že není fér na jeden zápas přestoupit v rámci jedné soutěže, Račuk je ale jiného názoru. „Je mi jedno, jestli se to Pokratickým nelíbí. Já bojuju za Proboštov a udělám vše pro to, aby byl první. Není to nic proti pravidlům. Neděje se to každý týden. Kdyby to někdo zneužíval, tak by to bylo špatně. Ale hráčů je v amatérských soutěžích čím dál méně, mladším klukům se moc hrát nechce. Vidím to i u nás.. Jako předseda si myslím, že by si kluby v okolí měly pomáhat.“

O víkendu už zase bude připravený hájit branku Proboštova, pokud bude potřeba. „Kovi chytá dobře, je jednička. A v béčku se také není lehké prosadit, takže si už asi nezachytám ani za něj,“ směje se „Ráča“ na celé kolo.