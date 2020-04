Jílovský fotbalový klub už pomalu vyhlíží termín, kdy by mohl vyběhnout alespoň ke společným tréninkům. „Musíme čekat, až nařízení opadne a vláda povolí sportovní aktivity s větším počtem lidí. Nic jiného nám nezbývá,“ povzdechl si trenér Jílové Pavel Salava.

Je jasné, že jarní část sezóny krajského přeboru se neodehraje. To znamená konec sezóny.

Samozřejmě jsme chtěli hrát. Hrajeme to pro radost, je v tom určitý adrenalin, člověk se odreaguje. Rozhodně jsme to nevnímali tak, že jsme se díky tomu zachránili. To bychom pak nemuseli hrát vůbec. Fotbal nám prostě chybí, nemůžeme si ani zatrénovat. Ale nic s tím nenaděláme.

V zimě hráči nabrali fyzičku, sehráli jste pár přáteláků. Ale do jarní části krajského přeboru jste už nenastoupili.

Byla to prostě divná sezóna. Co kluci natrénovali, to se ztratilo. Kluci si chodí zaběhat, jsou zodpovědní. Takže věřím, že až se vrátíme na hřiště, tak nebudeme fyzicky strádat. Máme mladý tým, tam se ta fyzička nabere přeci jen snadněji. Budeme doufat, že nová sezóna se rozběhne tak, jak má.

Hádám, že vám chybí ten fotbalový koloběh. Tréninky, víkendové zápasy.

To máte pravdu. Ve fotbale se pohybuji od 10 let. Buď jsem hrál, nebo trénoval. Člověk je na to zvyklý, je to teď zvláštní. Ale zase mám více času na rodinu.

Ano, času je teď opravdu hodně. Doháníte nějaké resty?

Co se týče zaměstnání, tak mám více času na administrativu. A jak už jsem se zmínil, tak je více času na rodinu. Podíval jsem se na Děčínsku po vyhlídkách a rozhlednách, kam jsem se za celou dobu ani nepodíval. Poprvé jsem byl třeba na rozhledně Chlum. (smích).

Máte představu, kdy byste mohli alespoň začít trénovat?

Musíme čekat, až nařízení opadne a vláda povolí sportovní aktivity s větším počtem lidí. Nic jiného nám nezbývá. Věřím, že by se mohlo začít v květnu. Kopli bychom si dvakrát týdně a do června bychom nějak fungovali. Pak nastoupí dovolené. Ale záleží na tom, kdy už se bude moct na trávník.

Některé kluby na Děčínsku budou chtít odehrát přátelské zápasy. Máte podobné myšlenky?

Konkrétně jsme se o tom nebavili. Pokud se to s někým podaří domluvit, tak touto cestou půjdeme. Rychlá domluva je s Krupkou, nebo také s Novým Borem. Uvidíme.

Očekáváte, že se vám na prvním tréninku po zrušení nouzového stavu objeví co nejvíce hráčů? Přeci jen ten hlad po fotbale tam prostě bude.

Je pravda, že ta chuť po fotbalu by tam měla být. Takže když se někdo bude rozhodovat stylem „asi půjdu“, tak věřím, že půjde. Ale u nás je to opravdu ovlivněné zaměstnáním. Když mají kluci čas, tak přijdou. Mají fotbal rádi.