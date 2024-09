Podle Böhma je dělba bodů spravedlivá, ale… „Měli jsme víc šancí, než měli domácí. Oni také nastřelili tyčku, pak nás podržel brankář Jeništa, ale nemůžu si pomoct, více dobrých šancí jsme měli my. Produktivita nás bohužel trápí delší dobu."

Nejblíže druhému gólu byl Jakub Chlada, který orazítkoval tyč krupské svatyně. „Šance měl i druhý útočník Lukáš Burda, ale netrefil se do branky," mrzí Böhma.

Rumburk musel do hodinu a půl vzdálené Krupky vyrazit už brzy ráno, zápas se totiž hrál od půl jedenácté. A to Krupka není v rámci I. A třídy nejvzdálenější destinace, do Klášterce je to o další hodinu dál.

Nabízí se proto otázka, jestli vedení fotbalového klubu ze Šluknovského výběžku také neuvažovalo o přesunu do Libereckého kraje. „Nemluvili jsme o tom. Na dlouhé cesty jsme zvyklí, ale je pravda, že soutěže pod Libereckým krajským fotbalovým svazem by tolik cestování nepřinášely," říká vedoucí FK Rumburk.

„Zatím jsme sáhli k úsporám ve formě cest autem. Už nejezdíme autobusem, ale vlastními auty. Když jsme to spočítali, došli jsme k výsledku, že ta částka je významná," neskrývá Jan Böhm.