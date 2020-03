„Měli jsme s tátou zelinářství, velké sklady. On ho měl na Husovce v Děčíně, já zase v Jílovém. Když v děčínském Pelikánu vládli Beznoska s Hlouškem, někteří děčínští hráči se jim prostě nehodili. Tehdy k nám přešel Dornbach, Přibyl, Kolda, Josef Štercl, nebo Gusta Čapek. No a Pavlu Přibylovi jsem tehdy sehnal práci. Dělal ekonoma skladu,“ zapátral Michalec v paměti.

Pavel Přibyl, který aktuálně trénuje fotbalisty Svádova (I. B třída) na tyhle roky vzpomíná jenom v dobrém. „V Děčíně jsme byli najednou nechtění, měl jsem jít do Neštěmic, kde trénoval Borovička. Ale pan Michalec mě přemlouval, ať jdu k nim. Slíbil mi práci, byla to jistota. Měl jsem rodinu, navíc jsem trochu cítil křivdu vůči Děčínu. Měsíc jsem dělal v dnes už neexistující Pragobance. Po měsíci měl ale dohodil práci v pobočce brněnské firmy se zeleninou. Zaměstnal mě se svým zeťákem. Sám nám s tím pomáhal, byl zelinář, měl s tím zkušenosti. Za mě to byly parádní tři roky, byla to super práce, měl jsem přísun vitamínů. Pak to ale bohužel zkrachovalo,“ zavzpomínal Přibyl na období v letech 1996 -2000.

Ale v Modré nemusíme pro podobné příklady chodit hluboko do minulosti. „Nedávno jsem tady zaměstnával Bohuslava Matyse jako kuchaře. Čisár tady dělal sekretáře mládeže, teď to dělá Tomáš Fejfar. Ostatní hráči dostávají odměny za vyhrané zápasy,“ dodal Michalec.

Lákavá je taky nabídka z fotbalového Vilémova, dalšího tradičního účastníka krajského přeboru. Hráči dostávají odměny, dva dokonce pracují ve firmě STAP a. s., kde je vedoucím obchodního oddělení manažer vilémovského fotbalu Libor Sklenář.

„Tak je fakt, že u nás pracuje gólman Vaňák a nyní jsem nově zaměstnal Rybáře. Problém je, že u nás je vesměs třísměnný nebo nepřetržitý provoz. Je to dobře placené, ale neposkytuje to možnost plně se věnovat fotbalu. Chybí občas na trénincích, ale i na zápasech. U těchto dvou to tak nějak vychází, že mohou alespoň na zápasy,“ prozradil Libor Sklenář.