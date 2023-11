Děčínští si chtěli doma proti Pokraticím napravit reputaci po porážce v Rumburku. Herně se to podařilo, výsledkově nikoliv. „Začali jsme dobře, do vedení nás rychle dostal Matoschi. Jenže hosté do poločasu otočili. Drželi více míč a vyrovnali po chybě brankáře Plačka, do vedení šli po půl hodině hry po opakované dorážce,“ shrnul první poločas Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.