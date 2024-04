Martine, s Litoměřickem jsme prohráli 5:6. Jak celý zápas hodnotíte?

Řekli jsme si, co chceme hrát. Chvílemi se nám to dařilo a cítili jsme sílu na to, že můžeme urvat nějaký ten bod. Mohli jsme mít všechny tři, ale bohužel děláme žákovské chyby a to nás stojí body. Venku jsme dali pět branek a stejně prohráli. Takže velké zklamání.

Zdroj: SK Stap Tratec Vilémov

Vy jste dal „smutný“ hattrick. Musel jste zaplatit něco do kasy?

Máte pravdu, je to smutný hattrick. Ale já jsem rád za každý gól i asistenci. Do kasy už nic dávat nemusím, už mám vše zaplacené (smích).

Byl pro vás přechod do Vilémova složitý?

Vůbec ne! Zázemí je tady suprové, hřiště má ligové parametry! Kluci měli hned vzali mezi sebe, s polovinou z nich hraji sálový fotbal, takže je znám. Na podzim jsem osobně viděl pár zápasů.

Martin Bulejko slaví vítězství v divizi s Českou Lípou.Zdroj: se svolením Martina BulejkaProč jste se vlastně rozhodl odejít z České Lípy?

Fotbal už jsem nebral jako zábavu, ale jako povinnost. Potřeboval jsem najít nový impuls, což se zatím daří!

Vypadá to, že jste ve Vilémově zatím spokojený, je to tak?

Je moc hezké, že Vilémov je vlastně rodina. Diváci chodí, snažíme se jim zápas zpříjemnit, aby měli na co koukat. Věřím, že nás budou podporovat celé jaro.

Jak srovnat úroveň třetí ligy a krajského přeboru?

Je to logicky něco jiného, než třetí ligy. Očekával jsem to. Nebojím se říct, že v každém zápase, ve kterém jsem hrál, jsme chvílemi byli na hřišti lepším týmem. S každým jsme zatím odehráli vyrovnanou partii.

Vilémov by měl přejít do soutěží v Libereckém kraji. Co si o to myslíte?

Abych pravdu řekl, tak nevím, co si o to myslet. Záleží na klubu, jak se domluví. Mě je to asi jedno, jaký kraj budu hrát. Budu se snažit podávat co nejlepší výkony. Je jedno, zda to bude v Ústeckém nebo Libereckém kraji.

Kde jste vůbec začínal s fotbalem?

Začal jsem ve čtyřech letech ve Slovanu Liberec, kde jsem působil až do 19 let. Pak přišlo zranění a já šel hostovat do České Lípy. Tam jsme udělali titul v divizi.

Jste pořád mladý hráč. Máte nějaké konkrétní fotbalové cíle?

Cíle tam rozhodně jsou, nějaké možnosti taky. Rád bych si třeba zahrál v zahraničí. Aktuálně mám ale v hlavě jaro ve Vilémově. Až pak se uvidí, co dál.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Rozhodně Spartě! Fandím jí odmala, na Slavii mám alergii (smích).

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Čím se živím? To neprozradím. Mezi mé největší koníčky patří futsal a sálová kopaná, se kterou bychom měli letět na mistrovství světa do Kolumbie. Dále mám rád tenis nebo fitko. Takže se snažím sportovat, jak to jen jde.