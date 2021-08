„Letos nikdo neví, jak který tým na tom bude. Poslední dva roky jsme hráli na špici, tak se pokusíme bojovat a hrát co nejvýše,“ přiznal Ladislav Čurgali, šluknovský trenér.

Ve Šluknově začali trénovat už po koronavirovém rozvolnění, mezi to se vklínila dvoutýdenní pauza. Kádr hlásí dva výrazné odchody. „Odešli nám dva hráči do Německa. Jakub Čurgali a Emil Mikula. Bude to určitě znát, ale věříme, že jiní, kteří dostanou šanci ukáží, že na to mají,“ věří Čurgali.

Krom postupových ambic chce Šluknov zlepšit své mládežnické kategorie. „Dlouhodobé ambice jsou jasné, chceme příští rok zaútočit na postup. Máme projekt na dlouhodobý vzestup od mládeže po dospělé. Vytvořit užší spolupráci s Varnsdorfem a zapojit ostatní města a obce, které budou mít zájem do rozvoje Šluknovska,“ prozradil Čurgali.

Co se týče přípravných zápasů, tak v sobotu 24. července remizoval Šluknov 3:3 se Stráží pod Ralskem. Generálku obstaral souboj s Rumburkem, který Šluknov prohrál 1:3. „Velmi nepovedený zápas z naší strany, špatný výkon,“ naštvaně dodal Čurgali.