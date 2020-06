Finále se hraje na dva zápasy, první duel skončil ve Šluknovském výběžku nerozhodně 3:3. Výhodu tedy budou mít domácí svěřenci Tomáše Heřmana, jimž stačí i remíza 2:2 či nižší. „Do Vilémova jsme si jeli pro dobrý výsledek a uhráli jsme ho. Na duel před našimi fanoušky se těšíme a věříme, že pohár zůstane v Brné,“ řekl kouč Brné.

„Je to jen poločas, nic není rozhodnuté. My rozhodně nebudeme jen bránit, to ani neumíme. Chceme dávat branky,“ řekl trenér Vilémova Vlastimil Chod. „Co se týče kádru, měl by být k dispozici stoper Honza Filip.“

Svěřenci Choda budou mít v Brné velkou podporu fanoušků. Vilémov totiž vypravuje velký autobus s fanoušky a občerstvením.