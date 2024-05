Junior Děčín sehrál těžké utkání v Dušníkách, kde vyhrál 2:1. Udržel tak jarní neporazitelnost a nadále těsně sedí na druhém místě v tabulce. Dohrával ale také bez dvou vyloučených hráčů.

„Tušili jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. V prvním poločase jsme ale měli navrch. Dobře jsme kombinovali, drželi míč a Dušníky téměř do ničeho nepustili,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucího Junioru. Děčín šel do vedení z penalty, kterou proměnil Filip Vait. „Pět minut před koncem poločase ale domácí z první střely na bránu vyrovnali,“ posteskl si.

Po změně stran se hra vyrovnala. Přesto šel Děčín opět do vedení, když se střelou z úhlu prosadil Matěj Šmalcl. „Závěr byl hodně nervózní. Nejprve byl vyloučen Jakub Šmalcl, sedm minut před koncem ho ale následoval domácí Řezníček. Nakonec jsme dohrávali o devíti, po druhé žluté kartě musel předčasně pod sprchy Čespiva. V závěru nás dvakrát podržel Plaček, následně jsme pro změnu zahodili dvě šance. Jsou to pro nás důležité body,“ dodal Tyl.

Naopak se nedařilo fotbalistům Rumburku, kteří podruhé v řadě vyfasovali nepopulárního bůra. Tentokráte doma od Bíliny. V tabulce klesl na čtrnácté místo. „Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání. Bílina je teď rozjetá a bohužel to nás to nebylo jinak. V takovém zápase to musí všem sednout, odevzdat hřišti maximu a mít i trochu štěstí, aby jste uspěli. Bohužel jsme dostali dva rychlé góly a pak už se hraje těžce proti takovému mužstvu. Teď nás čeká podobný tým a to Děčín. Na podzim jsme je doma porazili, tak věřím tomu, že je určitě zase potrápíme a nějaký bodík přivezeme,“ shrnul vše Aleš Vavroušek, hrající manažer FK Rumburk.