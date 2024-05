Do letošního finiše pomalu, ale jistě, míří také fotbalová I.B třída. V nejnižší krajské soutěže bojují oba celky z Děčínska stále v první polovině tabulky.

Fotbalisté Malšovic - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Malšovice doma porazily Svádov Olšinky 4:0. Poměrně vyrovnané utkání zlomila za bezbrankového stavu 62. minuta a vyloučení svádovského Janouše. „Do té doby se to přelévalo ze strany na stranu. Pak přišla ta červená karta a Svádov to vlastně zabalil. My jsme pak během deseti minut nastříleli čtyři góly. Kluky musím pochválit, po delší době to byl dobrý výkon. Teď jedeme do Trmic, tam to asi bude trochu boj,“ stručně pravil Josef Florián, trenér Malšovic.

Na hřišti se moc neohřáli fotbalisté Heřmanova, kteří v Českých Kopistech neodehráli ani půl hodiny. Utkání totiž bylo za stavu 1:0 pro hosty předčasně ukončeno kvůli bouřce a silnému dešti.

Zlatý tým? Není náhoda, že se prezentoval jako naše „dvacítka“ má jasno Tenkrát

„Padaly i kroupy, čekali jsme deset minut a pak se dohodli, že to nedohrajeme. Řešili jsme náhradní termín, ale zatím nic nevíme. Kopisty říkaly, že v týdnu se prostě nesejdou. Tak uvidíme,“ pokrčil rameny Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Ten je v tabulce pátý, na šesté Malšovice má dvoubodový náskok. Může ale klidně pošilhávat po třetím fleku. „Jak vždy říkáme, my hrajeme hlavně na pohodu. Ale motivace zabojovat o třetím místo je určitě dobrá,“ dodal Rojko.