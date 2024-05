Šluknovští cestovali na Žatecko, konkrétně na hřiště Nového Sedla, kde byl výkop v 10.15. To znamenalo velmi brzký budíček. „Vyjeli jsme už v 6.30, což je velmi netradiční. Bohužel neustále přibývají zranění. Na utkání tak jelo pouze jedenáct hráčů a na střídačku pomohli hráči z béčka. Hned v úvodu se zranil další hráč, když Hoke spadl špatně na ruku. S vykloubeným prstem hned odjel do nemocnice a ukázalo se při operaci, že to je navíc zlomené a bude mít dlouhou léčbu a další zákrok. Přejeme brzké uzdravení,“ řekl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.