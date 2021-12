„S fotbalem jsem začínal v Děčíně, bylo to tak v šesti letech. Přivedli mě k němu rodiče, protože viděli, kolik času trávíme s klukama venku na hřišti,“ vzpomíná Doubek na své začátky.

Jaké vůbec byly první tréninky pro tehdy velmi malého fotbalistu?

„První tréninky jsme trávili v Děčíně na Máchovce. Tehdy nás vedl pan Sajvera. Začínalo to čistě fotbálkem, pak po nás chtěl nějaká cvičení. Pokud to někdo z nás dělal špatně, nebo to nepochopil, přišel i kopanec do zadku,“ pokýval Doubek hlavou.

Doubek plynule postupoval jednotlivými kategoriemi, v Děčíně si zahrál i za tým mužů. Jenže…

„Hodně kluků, se kterými jsem od mala hrával, z Děčína odešlo. Já začínal studovat a pracovat a najednou nebylo na fotbal tolik času. Proto jsem odešel do Dobkovic, kde právě působili kluci, kteří byli v Děčíně,“ přiznal.

V Dobkovicích, které aktuálně hrají I.B třídu, vydržel Doubek tři roky. Pak vyslyšel vábení Jílového, které hraje o dvě soutěže výš.

„Dostal jsem nabídku, ať s nimi zkusím zimní přípravu. V Jílovém je hodně kluků, se kterými jsem hrával v Děčíně. To byla pro mě jasná volba. Navíc tady jsou trenéři, kteří nás trénovali v žácích a dorostu. V Jílovém je opravdu super parta, trávíme spolu hodně času i mimo fotbal. Jezdíme společně na dovolené a máme spoustu nezapomenutelných zážitků,“ usmál se.

Fotbal Doubkovi přinesl už mnoho zajímavých zážitků. Konkrétní ale být nechtěl.

„Mám jich hodně, těžko vybrat ten nejvíce kuriózní, protože málokterý zážitek se dá zveřejnit,“ konstatoval.

A co třeba nejhezčí gól? „Paradoxně to byl gól v děčínském dresu proti Jílovému, když jsem to trefil prakticky z nulového úhlu,“ zakroutil hlavou.

Jílové na podzim nasbíralo dvacet bodů, v krajském přeboru přezimuje na desátém místě. Jaké je hodnocení jílovského fotbalisty?

„Chtěli jsme být v tabulce určitě výš. Nepovedl se nám začátek, navíc jsme poztráceli body tím, že jsme si nepohlídali závěry některých zápasů,“ má jasno.

Z Jílového se nikam nehrne, v týmu z Děčínska je spokojený. „Přesně tak. Přál bych si, abychom s klukama vydrželi hrát do nejdéle a užívali si pořád stejnou zábavu. Sen? Třeba si v Jílovém zahrát divizi,“ zamyslel se nad budoucností. „Fandím Arsenalu. Baví mě cestování, snowboarding, bruslení, lezení,“ dodal na závěr.