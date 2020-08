Druhý rok bývá pro nováčky složitější. Fotbalisté Šluknova by rádi zase bojovali na čele I.A třídy. „Vše záleží na hráčích, jak budou makat, jaký přístup a zodpovědnost budou mít,“ řekl „dočasný“ kouč Ladislav Čurgali.

Emil Mikula bude v další sezóně střílet góly opět za Šluknov. | Foto: Zdroj: www.sluknov.cz

Ten vede tým po zesnulém trenérovi Aleši Gallovi. „Chtěli jsme někoho místního, oslovil jsem několik bývalých hráčů a osobností Šluknova. Je to stejné, jako s hráči, nechceme cizího a drahého trenéra, který nebude mít místní znalosti a v srdci Šluknov. Takže to v podstatě zbylo na mě. Ne, že bych to nechtěl dělat, ale vím, že vzhledem k tomu, že jsem se všemi kamarád, tak nemám potřebný odstup a autoritu. Navíc jsem minulý rok ještě hrál. Doufejme, že to kluci pochopí a budou mě čím dále tím více respektovat, jako trenéra,“ doufá.