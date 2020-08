Už v pátek hrála Modrá na půdě Modlan. Jiskra sice o poločase prohrávala, po změně stran ale naložila domácímu Baníku čtyři branky a odvezla výhru 5:2.

„Měli jsme aktivní vstup, Modlany nás přehrávali ve druhé části prvního poločasu. Na začátku druhé půle jsme rychle otočili na 3:2 a pak se soustředili na obranu. Po dvou rychlých akcích jsme dali ještě dvě branky. Teď jedeme do Krupky, kde bychom rádi překvapili a bodovali,“ zhodnotil vše kapitán Modré Martin Fejfar.

To domácí kabina byla hodně zklamaná, takovou premiéru si rozhodně nepředstavoval. „Do kolen nás zlomily rychlé dva góly na začátku druhého poločasu. Pak už to byla jen křeč. Za týden hrajeme zase doma, máme Brnou. To už musí být jiný zápas. Tenhle nás mrzí, protože si myslíme, že na Modrou určitě máme,“ přiznal domácí Josef Blažek.

Hosty výrazně podržel také brankář Milan Matějka. „My nemáme vůbec natrénováno, nescházeli jsme se. Domácí naopak potrénovali dobře, co jsem tak slyšel. O přestávce jsme ani nešli do kabin, abychom ušetřili síly. Dobře jsme se k tomu postavili, vyšlo nám nakopávání na naše rychlé útočníky. Těm tam spadlo všechno. A dobře jsme bránili,“ pojmenoval Matějka základy úspěchu.

Parádně vstoupili do podzimní části fotbalisté Vilémova, kteří na vlastním hřišti moc bodů neztrácejí. Díky smršti ve druhém poločase a také čtyřgólovému příspěvku od Havla, porazili svěřenci Vlastimila Choda Kadaň vysoko 6:1. „Dlouho očekávaný start do nového soutěžního ročníku nám vyšel herně i výsledkově. Celý tým předvedl výborný výkon! První poločas nám chybělo jen větší brankové vyjádření. Slabší chvilku jsme si vybrali v úvodu druhého poločasu, kterou hosté využili k vyrovnání. Okamžitě jsme se dokázali zvednout a utkání opět ovládnout,“ usmíval se spokojený trenér Vilémova Vlastimil Chod.

První dva body do tabulky zapsalo Jílové. To doma proti Hornímu Jiřetínu sehrálo bezbrankovou remízu. Závěrečné penalty, i díky brankáři Smutnému, zvládlo. „Hrálo se na podmáčeném terénu. Na obou stranách hrály dobře obrany. My jsme se těžko prosazovali, jelikož jsme nemohli díky terénu kombinovat. Centry nám nepomáhaly, soupeř měl v defenzivě vysoké hráče. Na druhé straně nás podržel brankář Smutný. Bohužel se nám v poločase zranil Gaher, chyběl Feledi, tedy dva hráči ze středu hřiště. I v tomto ohledu dva body bereme,“ měl jasnou trenér Pavel Salava.