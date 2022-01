Junior je po polovině soutěže na druhém místě tabulky. Ovšem ztráta na vedoucí Pokratice je už opravdu hodně velká.

Druhé místo po podzimu není takový problém. Zásadní je velká bodová ztráta na vedoucí Pokratice. Bohužel se dá říci, že soutěž je rozhodnutá. Samozřejmě budeme bojovat o druhé místo. Chceme mít alespoň více bodů, než druhý tým ze skupiny B. Pak budeme čekat, zda se nenaskytne z různých důvodů další postupové místo. Věděli jsme, že největším soupeřem bude právě celek ambiciózních Pokratic. To se taky potvrdilo. Právě do Pokratic jsme ale odjížděli snad v nejhorší sestavě podzimu. Sice jsme tam v poločase drželi remízu 2:2, na body jsme nedosáhli.

Vy jste měli rozpačitý start do podzimu. Moc vám nefungovala obrana, dostávali jste hodně branek. Čím to?

Ačkoliv jsme měli ve většině zápasů navrch, srážely nás vlastní chyby. Nebyla to ale pouze záležitost obrany a brankáře. Celkově nám nefungovala obranná hra celého týmu. Mnohdy se stalo, že jsme dostávali branky po našich špatně rozehraných standardních situacích. Často jsme taky inkasovali i ze zbytečných pokutových kopů.

Po špatném vstupu se dostavila sebedůvěra. Domácí prohra s Kadaní byla kaňkou

Jaký zápas se vám nejvíce povedl a na který byste raději zapomněli?

Osobně se mě líbil zápas v Dobkovicích, kde jsme otáčeli z 0:3 na konečných 4:3. Rovněž jednoznačný zápas jsme sehráli proti Chuderovu. Doslova tragédie byl poslední zápas podzimu v Českých Kopistech. Domácí porážky s Bohušovicemi a Českou Kamenicí jsme si zavinili sami.

Co samotní hráči? Zaslouží někdo pochvalu nebo políček?

Nechci někoho vyzdvihovat. Myslím, že nikdo nevyčníval. Někteří hráči nám svým přístupem příliš nepomohli, ale to jsme si individuálně vyřídili a věříme, že se situace zlepší. Nejsme v situaci, kdy musíme vše tolerovat.

Kdy jste začali se zimní přípravou?

Příprava začala 17. ledna. Přecházíme na jiný model. Hráči budou trénovat třikrát týdně společně s divizním starším dorostem. Naplánováno je celkem šest přípravných zápasů s celky z vyšších soutěží.

Překvapila vás vůbec nějak podzimní tabulka vaší skupiny?

Vůbec. Jednotlivé týmy známe a přesně takhle jsme to odhadovali.

Pavel Salava končí jako trenér Jílového! Kdo ho nahradí?

Budou nějaké změny v hráčském kádru?

Výraznější změny nečekáme. Pouze Nový a Carva chtějí jít do Malšovic. Zřejmě jim vyhovíme. Uvidíme, zda se více zapojí Mottl. Chceme na jaře více zařadit do hry šikovné dorostence, kteří v létě přejdou do celku mužů. Aktuálně u nás probíhá diskuse, jakým směrem se vydat. Zda posilovat tým cizími hráči a nebo být trpěliví a pracovat s vlastními odchovanci, kteří mají vztah k Děčínu a chtějí pracovat. Já osobně mám jasno.

Probíráte s hráči covidovou situaci a očkování?

Myslím, že tahle situace nám ještě zkomplikuje život. Jsem rád, že se dohrála podzimní část. Hodně hráčů je očkovaných. Přesto jsme pravidelně vždy v pátek hráče dorostů a mužů testovali.

A co realizační tým? Bude něco nového?

Tým dál povede jako trenér Milan Vlček a Petr Voříšek. Petr by se měl více přesunout z hráčské pozice do té trenérské.

Jarní cíle jsou tedy jasné, viďte?

Jak už jsem řekl, naší snahou je být nejlepším druhým týmem z obou skupin. To může být naděje na postup. Rovněž chceme stabilizovat kádr. Přál bych si, aby nás všechny ten fotbal hlavně bavil.

Jak na tom vůbec je vaše mládež?

Musím říct, že mi dělá radost. Až na pár výjimek všichni s ohledem na covid pokračují v plném počtu. Všechny týmy začaly s přípravou hned na začátku nového roku. Po deseti letech se pod hlavičku FK Junior vrací týmy přípravek, které působily ve Fotbalové akademii Petra Voříška. Právě Petr společně s Markem Vicanym budou mít na starost rozvoj naší mládeže. Oba mají velkou chuť.