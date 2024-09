„Stále si stojíme za tím, že chceme, aby kluci hráli fotbal. Kluci na to mají, jsem na ně stále hrdý. Oldřichov je další celek, který hraje přebor několik let. Je ve složité situace, stejně jako my. Bylo to velká přestřelka, která měla úplně všechno. Ve druhém poločase kluci zabrali, byli fotbalovější a více chtěli. Podle mě jsme zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil děčínský kouč první vítězství v sezoně.

Junior přitom prožil velmi podivný týden. Ve třetím kole totiž doma s Litoměřickem vyhořel a prohrál 0:6. Nálada byla na bodu mrazu.

„Bylo to těžké, tak nějaké jsme nevěděli, co s tím. Jestli více trénovat, nebo méně. Jestli máme jít na pivo, nebo vymyslet nějakou stmelovací akci. Byl to prostě divný týden. Litoměřice nás nachytaly, klobouk dolů, co tady předvedly. Bylo jasné, že musíme něco změnit a jinak k tomu přistoupit. Stále nám chybí zkušenosti a musíme se pořád učit. Bylo vidět, že proti Oldřichovu to fungovalo. Bylo by super chytnout nějakou vlnu,“ přeje si Voříšek.

Děčín tak změnil post brankáře. Jan Plaček byl střídán proti Litoměřicku v poločase, kdy Děčín dostal pět branek. Jedničku Junioru vystřídal mladý Matěj Rojko (ročník 2006), proti Oldřichovu už chytal od první minuty.

„Mladý Valštýn odešel do Malšovic, takže jsme potřebovali druhého brankáře. Matěj k tomu nepřistupoval v minulosti dobře. Teď se ale chytl, chodí na každý trénink, což je super. Má kvalitu, chytal v Teplicích nebo v mládežnické reprezentaci. Je důležité mu dát šanci. Proti Honzovi Plačkovi nemůžu nic říct, prakticky nám vychytal postup z I.A třídy. Určitě se do branky vrátí. Teď ale dostává šanci Matěj. My jsme hlavně rádi, že máme dva takové brankáře. Každý má něco, oba jsou na stejné linii,“ zdůraznil.

Mladý děčínský tým byl zvyklý v posledních sezónách hlavně vyhrát. Teď se musí naučit přijmout více porážek. To je další úkol pro trenérské duo Petr Voříšek – Petr Němec.

„Už po postupu nám bylo jasné, že to nebude taková jízda, jako v minulé sezoně. Ukázalo se to v prvních třech zápasech. Kluci fotbal umí, ale je tam určitá naivita, platíme nováčkovskou daň. Je potřeb se s tím poprat. Každý trénink a zápas je další zkušeností. Věřím, že na to kluci sami přijdou,“ dodal Petr Voříšek.