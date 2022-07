Rakovník, který sestoupil z třetí ligy, nakonec hraje nižší krajskou soutěž. Na jeho místo v divizi si brousil zuby tým z Děčínska, který vede zkušený Ladislav Michalec. Jenže… „Bohužel, svaz nám to neposvětil. Já hlavně nechápu to, že Rakovník vůbec může hrát soutěže. Dluží peníze hráčům, klubům ale hlavně samotnému svazu. To mi hlava nebere,“ zakroutil hlavou Michalec.