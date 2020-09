Fotbalisté Rumburka chtěli po dvou porážkách konečně naplno bodovat. Soupeř ze Střekova jim to ale hodně usnadnil. Domácí si otevřeli střelnici, po půl hodině vedli 6:0. Nakonec slabým hostům dali devět branek a připsali si do tabulky první tři body.

„Konečně jsme byli takřka kompletní. Soupeř přijel oslabený, my jsme toho dokonale využili a hezky si upravili skóre. Těší nás, jak to týmu zapadly nové tváře. Upřímně řečeno, tento zápas ještě sílu našeho týmu neukázal, ale další utkání v Bílině ukáže, jak na tom jsme,“ pravil prezident klubu David Dvořák.

Vstup do nové sezóny se nedaří Šluknovu. Ten doma podlehl silným Dobroměřicím 2:4 a po třech kolech má jediný bod. „Věděli jsme o kvalitách soupeře, nebezpečný je hlavně Lazarik. Skoro půl hodiny šlo všechno podle plánu. Pak to ale přišlo. První branka přišla po chybě naší rozehrávce, další dvě po rohových kopech a našem nedůrazu. Smutné je, že hráč, na kterého jsme si chtěli dát velký pozor nám dá hattrick. To mluví za vše,“ sklesle pravil kouč Šluknova Ladislav Čurgali.

Vzápětí ale našel na hře svého týmu pozitiva. „Pozitivní je, že výkon mužstva jde každým zápasem nahoru. Věřím, že pokud přestaneme dělat zbytečné chyby, tak přijdou i dobré výsledky,“ pevně věří.

V dalším kole jedou oba celky z výběžku na Teplicko. Šluknov hraje v Proboštově, Rumburk se představí na hřišti v Bílině.

FK Rumburk – TJ Střekov 9:0 (7:0) B: Demeter 3 (1 z PK), Křivohlavý 3, Vít, Pilko, vlastní Novotný. R: Pašek. ŽK: Pilko, Ha Quang Thuong, Trégr – Souček, Pražák, Stakič. Diváci: 80.

Šluknov – Dobroměřice 2:4 (1:3) B: Altman, vlastní Plachý – Lazarik 3, Maliňák. R: Čáka. ŽK: Hajduk, Mládek, Hlávka – Hanzlíček, Mistoler, Köchrt. Diváci: 150.