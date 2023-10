„Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme dobrý začátek a měli tam dvě tři šance. Pak se to srovnalo a Malšovice daly gól ze standardky. Pak jsme tedy ještě přežili velkou šanci Růžičky, který dal tyčku. Pokud by to proměnil, mohlo to být jiné. Na druhou stranu si od té doby soupeř nic nevytvořil,“ pravil Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Po změně stran už Heřmanov na hřišti kraloval, dal tři góly a derby zaslouženě otočili. „Přehrávali jsme je, dali jsme během chvíle dvě branky a měli to pod kontrolou. Mohli jsme přidat i další branky. Byla tam jedna sporná situace, kdy tam rozhodčí odpískal proti nám faul, který pak ale vytáhl z vápna. Za mě to ani faul nebyl, takže Malšovice se tam trochu rozčilovaly,“ podotkl.

Heřmanovští svého okresního rivala v tabulce přeskočili, moc to ale neřeší. „Určitě nehrotíme fakt, že jsme jako z Děčínska ten lepší tým. Jasně, chceme je porazit, ale na druhou stranu Malšovicím přejeme, ať se jim daří,“ dodal Rojko.

Malšovice po dobrém vstupu do sezony strádají. Poslední tři zápasy prohrály při skóre 1:7 a v tabulce se propadly do jejího středu. „Za druhý poločas si Heřmanov výhru zasloužil. Škoda, že tam v první půli Růžička trefil jenom tyč, třeba by to vypadalo jinak. Ale jinak byli domácí lepší a fotbalovější,“ přiznal Josef Florián, trenér Malšovic.

„Věděli jsme, co Heřmanov hraje, hráče jsme na to připravovali, ale stejně nás porazil. Vyzráli na nás svou zkušeností a v útoku jsme nestačili na Danča a Dyrynka,“ zakroutil hlavou.

Zkušený kouč, který v minulosti několik let vedl FK Jílové sám neví, co se s jeho týmem děje. „Někdy to prostě jde, ani nevíte jak a teď je to u nás naopak. Musíme se z toho nějak vyhrabat. Všichni tady kroutíme hlavou, proč se nám nedaří. Hrají si samí kluci. Zkrátka to teď nejde, to je fotbal. Teď máme doma Chuderov, to bude hodně těžké. Ale pokusíme se to zlomit,“ dodal.