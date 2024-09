Pro oba celky je to zápas roku. Paradoxně se dočkaly až po přesunu do Libereckého kraje. Ve středu 11. září se v rámci 15. kola krajského přeboru hraje očekávané derby mezi Šluknovem a Vilémovem. V mistrovské soutěži po 29 letech. Pro diváky se chystá řada lákadel.

„Na derby se určitě těšíme. Já obzvlášť, jelikož jsem šluknovský rodák. Právě tam mě naučili hrát fotbal,“ usmál se Libor Sklenář, dlouholetý šéf vilémovského fotbalu. „My se to snažíme propagovat, kde se dá. Rádi bychom vytvořili jakýsi divácký rekord. Když tu budeme mít narváno, tak je to oficiálně kolem tří stovek platících diváků. S tím bych byl spokojený,“ uvedl Ladislav Čurgali, manažer Šluknova.

Oba týmy jsou trochu smutné z počasí, na začátku týdne se rapidně ochladilo, navíc hodně prší. „Nám houbařům to nevadí, ale horší to asi bude s hřištěm,“ obává se Sklenář. „Zápas určitě není ohrožen. Odpoledne už pršet nemá, ve středu taky ne. Může to být blátivější, ale rozhodně by tam neměly být nějaké velké vodní kaluže,“ zdůraznil Čurgali.

Po pěti kolech jsou na tom celky z Děčínska velmi podobně. Šluknov má osm bodů, naposledy doma zachraňoval ve čtvrté nastavené minutě remízu 3:3 proti Chrastavě. Vilémov má o bod méně, o víkendu prohráli na hřišti silného FC Pěnčín 1:4.

„My jsme se vstupem do sezony spokojeni. Hráli jsme čtyřikrát doma a ani jednou neprohráli. Porážka na hřišti Sokola Pěnčín nás mrzí, byla smolná. Doufám, že tu domácí neporazitelnost natáhneme,“ pevně věří šluknovský srdcař.

„V létě nám odešla řada hráčů, hodně jsme omladili. Rádi bychom hráli ve středu tabulky, což se zatím naplňuje. Z mladých kluků máme radost, věřím, že dva roky z nich budou skvělí fotbalisté,“ podotkl Sklenář.

V derby těžko hledat favorita. Kdysi jím byl v pohárových a přátelských bitvách Vilémov. „Derby favorita podle mě nemá. Já bych byl spokojený i s bodem,“ přiznal vilémovský šéf.

„Souhlasím, těžko hledat favorita. Pro nás je to ale vlastně zápas roku a chceme ho vyhrát. Remíza? To by bylo asi zklamání,“ pokýval Čurgali hlavou.

V jakém složení nastoupí oba týmy do zápasu, který startuje v 17 hodin? „My máme hodně úzký kádr, měli bychom tam odjet kompletní. Ale nemám přesné informace o zdravotním stavu,“ konstatoval Sklenář.

„Pro nás je komplikace, že se nám proti Chrastavě zranil Josef Bartoš, náš aktuálně nejlepší střelce. Zatím to má na tři týdny,“ poznamenal Čurgali.

Sestřih utkání Šluknov - Bělá 3:1. | Video: SK Šluknov

Speciální zápas si zaslouží lákadla pro fanoušky. Na co ve středu můžou těšit? „Od půl páté se rozběhne předzápas těch nejmenších dětí, tedy kategorie bambini. Proto vyzýváme diváky, ať dorazí klidně ve čtyři hodiny. Děti pak budou po vzoru Ligy mistrů nastupovat se samotnými hráči před výkopem. O poločase bude na všechny čekat bohatá tombola. Vyzdvihl bych kopačky a rukavice, které věnovala rodina Babkova, konkrétně brankář Matouš Babka, který chytá za Opavu. Jsou opravdu hodnotné. Po prvním poločase na hřišti také vystoupí šluknovské mažoretky. Zveme tímto všechny diváky, mají se na co těšit,“ dodal Ladislav Čurgali.