Museli své miláčky vidět. Desítky fanoušků dorazily z Děčína do Mostu, aby viděly svůj Junior v prvním zápase sezony proti mostecké Juniorce. Byli hlasití, užívali si krásnou neděli, pivko, klobásky, jen domů se nevraceli s pocitem vítězství. Děčín po postupu z krajské I. A třídy do krajského přeboru v Mostě padl 1:3.

V poločase hosté ztráceli 0:2 a to ještě mohli být rádi, protože Most v zakončení narážel na zbrklost a mohl být na tom i lépe. Navíc – mostecká juniorka letos extrémně omladila. Vstoupila do sezony s nejmladším kádrem v historii klubu, když ho tvoří hned 13 hráčů, kteří nejsou déle jak jeden rok pryč z dorostu.

Skvěle se v zápase prezentoval domácí brankář Martin Kosinský, který díky své výšce gumoval standardky Děčína jako učitelka nepovedený úkol. Drama přišlo až ke konci. Most byl stále v komfortním vedení 2:0, ale Kosinského poprvé překonal z individuální akce Tobiáš Cohla. Psala se 81. minuta. Drama se ovšem nekonalo. Junior vyrobil penaltu, kterou chladnokrevně proměnil Petr Kavický a Most slavil 3:1.

„V prvním kole je to vždycky těžké – každý chce uspět, začít novou sezonu s výhrou, což se nám tedy podařilo. V první polovině se nám hra ještě líbila, ta druhá půlka už byla spíše o boji. Kluci to ale zvládli, jsme rádi. Nejmladší tým v kraji? Výhoda kluků je, že jsou zvyklí trénovat a myslím si, že za rok za dva z nich budou zkušení borci. Myslím, že čím dříve začnou, tím lepší to pro ně jen bude,“ byl spokojený mostecký asistent Lukáš Ištok.

Děčínský Junior cepuje bývalý sparťan a reprezentant Petr Voříšek. Porážka nebolela. „My jsme jako Děčín obrovsky rádi, že jsme postoupili do kraje. Hrozně jsme se na zápas a začátek těšili. Musím říct, že Baník Souš má mladý, dravý tým. Jejich kluci mají základy, které třeba naši kluci nemají, ale bojovali jsme, snažili jsme se jim to znepříjemnit, ale domácí zaslouženě vyhráli. My se ale nevzdáváme, budeme makat dál. Pro naše kluky jsou to zkušenosti,“ řekl Petr Voříšek. Kde by rád svůj tým po sezoně viděl?

„Moc nás není, pomáháme si klukama z dorostu, takže nás čeká hromada tréninků. Ale moje vize je takový ten střed tabulky, ten klid, aby se mohli zapojovat právě i dorostenci a kluci z béčka, ukázat se a nemít na sobě extrémní tlak spojený se záchranou. S tím bych byl spokojený,“ dokreslil kouč Děčína.