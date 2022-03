„Kamila si samozřejmě moc ceníme. Převážně hrajeme všechny míče na něj. Jeho přednosti? Velká rychlost a bojovnost. Dokáže se dostat do mnoha šancí. V našem týmu zpomalovačů je Kamil výjimka,“ zasmál se Radek Rojko, hrající trenér týmu, které hraje domácí zápasy ve Fojtovicích.

Dančo kopal v Benešově nad Ploučnicí. Do Heřmanova přišel v zimě 2020 z Dolních Habartic. Že by se v Heřmanově řešilo, zda bude nejlepším střelcem soutěže? To ani ne. „Moc o tom nemluvíme. Ani Kamil to moc neřeší. Víme, že pokud dostane na hřišti mezeru, dostane se do ní a pak už to smrdí gólem,“ pokračoval Rojko.

Jeho střelecké schopnosti nemůžou zůstat bez povšimnutí. „Jasně, že ho někam lákají. Třeba Děčín nás pořád otravuje, jestli by tam šel. On sám asi nemá takové ambice, ale nikdy nevíš. Možná si někdy bude chtít vyzkoušet něco jiného. Na druhou stranu nevím, zda by se měl v Děčíně lépe,“ dodal Radek Rojko.