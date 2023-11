Za stavu 0:1 musel ve 34. minutě střídat Radim Příhonský, který nakonec skončil v nemocnici, ze které se vrátil se sádrou na noze. „Já už ani nevím, co k tomu mám říct. Ani jsme nečekali, že to zranění skončí takhle. Příhonský byl jeden z posledních hráčů, co se uměl prosadit jeden na jednoho. Teď na podzim dohrál,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, trenér Jílového.

Na srbické umělce mohl jeho tým pouze překvapit, nadějný stav držel do 75. minuty, než domácí uklidnil druhou brankou Janda. „V prvním poločase jsme ještě s domácími drželi krok. První gól jsme dostali po krásně zahrané standardní situaci. Srbice mají skvělý tým, jeden z nejlepších v soutěži. Hrály velmi dobře,“ pokračoval Barilla.

Po změně stran už byla převaha favorita z Teplicka daleko znatelnější. „My už jsme odpadli, domácí měli tlak a šance. Aktuálně hraje každý, kdo má ruce a nohy. V takovém složení nemůžeme Srbicím konkurovat,“ pokrčil rameny.

„S výsledkem jsme spokojení, vadou na kráse je, že jsme druhý gól přidali až čtvrt hodiny před koncem a nechali to střetnutí dlouho otevřené. Šancí jsme přitom měli dost. Jílové mně překvapilo, nehrálo špatně. Teď se musíme nachystat na Žatec, který se chytil na Modlanech,“ uvedl Martin Luger, kouč Srbic.

Vilémovská šňůra bez porážky se přetrhla. I díky orchestru

Situace Jílového v tabulce se opět zhoršila. Žatec, který je v tabulce před ním, vyhrál v Modlanech a odskočil na čtyři body. „My už ten podzim musíme nějak přežít. Jak už jsem několikrát říkal, v zimě by měli přijít noví hráči, snad se někdo uzdraví. Nic nebalíme, ale situace stále není dobrá. Budeme bojovat až do konce, na druhou stranu nejde o život. Nejhorší, co se může stát, že sestoupíme. Ale věřím, že to tak nebude,“ uzavřel vše Ondřej Barilla.