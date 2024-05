Utkání ale lépe rozehrál tým z Děčínska, který bojuje o záchranu a na jaře neprohráli od začátku dubna. Jílové po půl hodině hry vedlo o dvě branky. „Bylo to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme to dobře rozjeli, po změně stran nás ale Litoměřicko fyzicky udolalo. Musím uznat, že to byl nejlepší soupeř, který tady hrál,“ přiznal Ondřej Barilla, trenér Jílového.

Po třech letech se loučí rekordman Svoboda. Nikdy na Děčín nezapomene

Hosté snížili v 62. minutě po proměněné penaltě Mariče. V 77. minutě vyrovnal Výborný, čtyři minuty před koncem dokonal obrat Dura. „Druhá půle byla z naší strany velmi slabá, prostě jsme nevydrželi v tempu celý zápas. Trochu mě mrzí ta penalta, která byla přísná. Ta to vlastně zlomila,“ konstatoval Barilla.

Co se týče záchrany, tak vše zamotala Brná. Lídr krajského přeboru šokoval a ohlásil, že sezonu nedohraje. „Je to prostě zvláštní a překvapující. Co se týče záchrany, je to stále složité a je tam hodně otazníků. Je třeba možné, že z divize spadne kromě Loun třeba i Štětí. Uvidíme,“ dodal.

Litoměřicko naopak drží kontakt s čelem tabulky, v případě kontumace všech zápasů Brné by to bylo ještě lepší. „Myslím si, že jsme byli po celý zápas lepší v držení míče. V prvním poločase nám tam chyběl větší tlak do branky, prostě jsme se měli více cpát do vápna. Hodně akcí končilo právě před vápnem. Jílové nám toho v téhle fázi utkání moc nedovolilo. Vpředu bylo nebezpečné a dvakrát nás potrestalo po rychlém protiútoku,“ přidal svůj pohled na věc Štefan Knapík, trenér FK Litoměřicko.

Titul z letošní Tour de Feminin zůstává doma. Ovládla ho Julia Kopecky

Ten o poločasové pauze trochu proházel sestavu, což se nakonec vyplatilo. „Do útoku jsme poslali hráče, kteří jsou více do soubojů. Nakonec se to povedlo otočit. Opět jsme vyhráli venku, kde nám to najde. Navíc v Jílovém, kde nám to vůbec nejde,“ usmál se.

Knapík se také vyjádřil k penaltě, kterou Marič proměnil a zavelel tak k obratu. „Za mě to byla nešikovnost domácího hráče. Měl toho našeho před sebou a vrazil do něj. Ten to logicky neustál. Myslím si, že byla oprávněná,“ hlesl.

Litoměřicko teď má před sebou dvojzápas se žateckým Slavojem. V sobotu 1. června u něj od 17 hodin sehraje 28. kolo krajského přeboru. Ve středu 5. června ho pak od 18 hodin vyzve v Chomutově v rámci finále krajského poháru.