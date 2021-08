„Tým se zásadně nezměnil. Kvůli práci odešel Honza Ruszó. Co se týče příchodů, tak k nám přišel brankář z FK Varnsdorf U 19. Stále sháníme další hráče, musíme prostě posílit, početně jsme na tom špatně,“ přiznal David Dvořák, prezident FK Rumburk.

„Když jsme se v červnu sešli, tak na tom řada hráčů byla fyzicky špatně. Kdo makal a neflákal se, problém neměl. Ale u většiny to nebylo dobré,“ podotkl.

Tým trénuje Miloš Žebro. Letní přípravu začal Rumburk třetí červencový týden. První přátelák proti Novému Boru Rumburk nesehrál (údajně měl jeden rumburský hráč covid). V generálce si ale poradil se Šluknovem 3:1.

„Naše ambice? Zachránit se, to je náš hlavní cíl. Řada kluků na tom po té dlouhé pauze nebyla fyzicky vůbec dobře, bylo to znát. Rád bych věřil, že se sezona dohraje, ale všechno se tak rychle mění, že nikdo neví, co bude,“ má jasno Dvořák.