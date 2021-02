Fotbalový klub v Jílovém se zabydluje v krajském přeboru. Trenér Pavel Salava má k dispozici perspektivní kádr, který je složen z nadějných mladíků. V kabině má ale starší borce, kteří by měli na hřišti dodat hlavně zkušenosti. Jedním z takových je i stoper Josef Florián.

Na hřišti je nesmlouvavý, pro útočníky soupeře hodně nepříjemný. Umí ale také střílet branky. S fotbalem začínal v Děčíně, tehdy ještě v dresu Kovostroje. V žácích hrál za Pelikány, následoval přesun do děčínského Junioru. „K fotbalu mě přivedl můj táta s mým dědou. Bylo to v roce 1988, tehdy jsem odehrál v Mostě svůj první fotbalový turnaj,“ zavzpomínal.

Letos 37letý Florián se fotbale nezdržoval jenom v Děčíně. Kopal za Skalici, Ludvíkovice, nebo také v Ústí nad Labem. „Velmi rád vzpomínám na dorostenecké období, kdy jsme měli super partu a fotbalem jsme doslova žili. V dospělém fotbale toho bylo hodně. Za zmínku stojí angažmá v Ústí nad Labem, kdy jsem jako dorostenec nakoukl do divizní a třetiligové soutěže. Jílové je ale srdcovka. Každý má své ideály a sny. Mně chyběla vůle. Nikam jinam se nechystám. Pokud bude držet zdraví, tak to v Jílovém dokopu,“ usmál se.

V jílovské kabině patří k nejstarším hráčům. „Občas v kabině něco pronesu, ale nejsem žádný mentor. Kluci jsou sice mladí, ale dospělý fotbal hrají dlouho. Myslím si, že zkušenosti nabírají docela rychle,“ mávl rukou. Nedávno si dal od fotbalu pauzu, dlouho to ale bez kulatého nesmyslu nevydržel. „Chtěl jsem skončit, abych mohl více času věnovat rodině a dalším povinnostem. Bez fotbalu jsem to ale prostě nevydržel. Pravidelný pohyb a parta kamarádů prostě chyběly,“ pokýval hlavou.

Pohyb a parta teď chybí dlouhodobě. Amatérský sport dusí pandemie koronaviru, krajský přebor se v říjnu zastavil. Nikdo neví, kdy se zase rozjede. „Já jsem volné víkendy věnoval pobytu v přírodě s rodinou a našimi psy. Za každý trénink a zápas byl bych strašně rád, ale v nastalé situaci v to ztrácím naději. Dnešní doba je celkově pro silné povahy, kdo zpohodlní a popadne ho lenost, tak se těžko bude vracet. Odliv lidí od fotbalu a celkově od sportu je a bohužel bude,“ smutně konstatoval.

Zakazovat sport, nebo pohyb jako takový? Dle Floriána nesmysl. Z odborného hlediska to posoudit nemohu, ale co se týče mého osobního názoru, tak zakazovat sport a potažmo pohyb je prostě hloupost. Chápu uzavření sportovních hal, ale venkovní sportování by asi nikomu neuškodilo,“ řekl svůj názor.

Otec Josefa Floriána kdysi Jílové trénoval. Poté, co opustil jílovskou lavičku, nikde jinde nezakotvil. „Nějaké nabídky měl. Myslím si, že dospěláky už trénovat nebude. Až půjdu do fotbalového důchodu, tak spolu možná půjdeme dělat mládežnický fotbal.

