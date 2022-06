Na jaře posílený Rumburk unikl z pásma sestupu a konec sezony dohrává v klidu. I díky brankám svého kapitána. „Na tabulku střelců určitě koukám. Jsem moc rád za to, jak si v ní stojím,“ má jasno fanoušek pražské Sparty.

Kubo, v Liběšicích jste vyhráli jasně 8:1, vy jste dal tři branky. Jak padly?

Moje góly padaly po dobré práci spoluhráčů. Dvakrát jsem dostal přihrávku skoro před prázdnou branku. Při třetí brance jsem šel sám z poloviny hřiště.

Na podzim jste se trápili, jenže na jaře jste nasbírali hodně bodů a záchrana je doma. Čím to?

Určitě nám pomohl příchod staronového trenéra Dužára a třech zkušených hráčů Čonky, Vavrouška a Buryánka.

Vy jste nastřílel v sezoně 22 branek. Sledujete tabulku kanonýrů?

Na tabulku střelců určitě koukám. Jsem moc rád za to, kde se v pořadí nacházím.

Kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v šesti letech v Rumburku. Na první tréninky si už nepamatuji, ale určitě to bylo na škvárovém hřišti.

Pokud se nemýlím, tak jste vždy hrál jen za Rumburk. Jiné nabídky jste neměl?

Ano, Rumburku zůstávám věrný celou svou kariéru. Když mi bylo 18, tak měl o mě zájem Varnsdorfu, který hrál tehdy ještě třetí ligu. Absolvoval jsem celou letní přípravu, ale bohužel tehdy byla práce přednější. Před několika lety se mi ozval Vilémov, ale já prostě zůstal v Rumburku.

Myslíte si, že má Rumburk na to, aby hrál v další sezoně v horních patrech tabulky?

Podle mě ano. Je potřeba kádr doplnit o tři, čtyři hráče. Musí se také pravidelně trénovat.

Jaká je podle vás budoucnost rumburského fotbalu?

Co se týká klubu, tak máme dobré zázemí. Máme všechny mládežnické kategorie, to je super. A tým půl roku zase dostatečně trénuje, takže to podle mě bude jenom lepší a lepší.

Vy jste za svůj fotbalový život nastřílel mraky branek. Vybral byste tu nejlepší?

Gólů už jsem za svou kariéru dal opravdu hodně, to máte pravdu. Vybrat ten nejlepší? Bohužel nevím, který to byl. Určitě byl ale hodně důležitý pro tým (úsměv).

Když se podíváte na současnou úroveň I.A třídy…jaká podle vás je?

Osobně si myslím, že I.A třída je dost kvalitní soutěž. Je i celkem vyrovnaná. Každý týden se objeví nějaké překvapení a každý může porazit každého. Věřím, že tomu tak bude i v sobotu v Rumburku, kdy hostíme první Černovice.

Je vám 32 let. Máte ještě nějaké fotbalové cíle nebo plány?

Bohužel, 32 let už není úplně tak málo. Jsem pomalu smířený s tím, že už to nebude trvat dlouho a kopačky půjdou na hřebík. I proto už velké fotbalové cíle nemám.

Prozradíte čtenářům co vás kromě fotbalu ještě baví a čím se živíte?

Abych pravdu řekl, kromě fotbalu nebylo na jiné věci moc času. Bavilo mě ale rybaření, ke kterému se jednou vrátím. Až přestanu hrát fotbal, budu se věnovat především rodině a koníčkům mých dětí. Jinak se živím jako mistr ve výrobě krbových kamen ve firmě ABX.