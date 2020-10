Čtyřmi zásahy se blýskl David Mácha, který zatím na podzim stihl nastřílet sedm branek. Stal se tak „Kanonýrem víkendu“ v mládežnické kategorii. „Můj sen? Chtěl bych si hraním fotbalu vydělávat,“ má jasno patnáctiletý klučina.

Davide, Benešovu jsi dal čtyři branky. Která byla nejhezčí?

Podle mě ta první. Sebral jsem míč soupeři a běžel na dva stopery. Oba jsem obehrál, míč mi poskočil, tak jsem to zkusil a napálil ho z voleje k levé tyči. Ještě jsem na dvě branky nahrál a měl ještě jednu obrovskou šanci.

Zapisuješ si všechny své góly?

Nedá se spočítat, kolik branek jsem za svou kariéru nastřílel, fotbal hraji už osm let. A těch gólů bylo fakt hodně.

Asi tě hodně mrzí, že dostal fotbal stopku. S Kamenicí jste aktuálně na čtvrtém místě.

Mrzí mě to hodně. S týmem jsme chtěli bojovat alespoň o třetí místo v tabulce. Hodně mě mrzí, že se kvůli koronaviru ruší zápasy a my nemůžeme hrát.

Pojďme dál. Jak jsi vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem, když mi bylo osm let. Škola tehdy pořádala turnaj v malé kopané. Na konci jsem byl vybrán jako talent turnaje a začal hrát za Kamenický Šenov. Naučili mě tam hodně, ale po pěti letech jsem se rozhodl změnit působení a přestoupil do FK Česká Kamenice. K fotbalu mě dostal můj taťka, který mě v tom podporuje a drží mi palce. Chodí na každý trénink a zápas. Když mu to čas dovolí.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Nejvíce mě baví dávat góly, střílet a pohybovat se s míčem. Pak také dělat různé kličky a ničit tím obránce.

Jistě máš fotbalový vzor. Kdopak to je?

Mým vzorem je Lionel Messi a Ronaldinho. Oba skvělí fotbalisté kteří mají spojitost s Barcelonou. Messi vidí hru jinak má dobrý dribling, přihrávky, centry. Ronaldinho mě bavil svými triky. Jak si hrál s míčem a protihráči, to se mi opravdu moc líbilo.

Jako každý sportovec máš určitě fotbalové sny. Jak vidíš svou budoucnost?

Chtěl bych se dostat do prvoligového klubu, třeba do Sparty Praha. Nebo si zahrát za českou fotbalovou reprezentaci. Rád bych si fotbalem jednou vydělával. Byla by to práce, která by mě hodně bavila a já bych si to prostě užíval.