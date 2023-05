„Je to pořád dokola. Domácí nás přetlačili nasazením a bojovností. Mě zaráží, že právě takové vlastnosti nám na hřišti prostě chybí. Čekal bych od hráčů, že tam nechají všechno a dají do toho srdce. A to se neděje. Na hřišti působíme, jako mrtvé ryby,“ kroutil hlavou Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Jeho celku nenahrávají další výsledky. Další výhru zapsal předposlední Střekov, který už Kamenici předskočil. Bodovaly i poslední Liběšice.

„Situace je vážná. Snažíme se na hráče apelovat, všichni víme, o co jde. Pokusíme se dát dohromady co nejsilnější sestavu. Jinak to prostě nejde. Los máme teď poměrně příznivý, ale to nám body nepřinese. Rozhodně chceme I.B třídu zachránit,“ dodal Josef Rákosník.

Těžký debakl 1:12 si přivezly Dobkovice ze hřiště prvních Dušníků. O výsledku bylo rozhodnuto prakticky před zápasem. „Jak jsem si minule pochvaloval, že jsem měl k dispozici silnou sestavu, teď to bylo úplně naopak. Odjeli jsme k lídrovi s devíti zdravými hráči, navíc s brankářem, který tři roky nechytal. Tím na něj nechci svalovat vinu, to vůbec. Pokud vám tam na hřišti dva, tři lidi kulhají, není co řešit,“ stručně pravil kouč Dobkovic Zdeněk Štol.

Další jarní ztrátu zapsaly Malšovice, které doma remizovaly s posledními Liběšicemi. V penaltách urvaly druhý bod. Čtvrtou výhru v řadě zapsal Heřmanov, který vyhrál ve Svádově 3:2. Vítěznou trefu zapsal krásným gólem Gusta Čapek.