„Byly tam předtím zákroky, které asi byly na žlutou kartu. Rozhodčí to pustili. Pak přišel další zákrok a vznikla tam strkanice. Někdo to přisuzoval rozhodčím, já to přisuzuji inteligenci některých hráčů. Ta reakce byla přehnaná, nemůžeme to všechno házet na rozhodčí. My jsme to chtěli uklidnit, ale stalo se. Už je asi taková doba, že je každý hned nastartovaný. Pokazilo to dojem ze Svádova, který nehrál špatně. Ale někteří jeho hráči byli podráždění,“ řekl jílovský kouč Pavel Salava.

Někteří aktéři zápasu si prý všimli, že hlavní sudí Jirsák a pomezní Šimeček jsou možná pod vlivem alkoholu. „Já si toho všiml v prvním poločase, kdy jsem koukal na pomezního. Stál na místě, opíral se o klandr a měl nekoordinované pohyby. Hlavní sudí vypadal podobně,“ přiznal jeden z fanoušků Svádova.

„Já nemůžu vyvrátit ani potvrdit, že by byli rozhodčí pod vlivem alkoholu. Někdo tam s tím přišel. Je pravda, že se chtěla zavolat policie a někdo chtěl, aby byli rozhodčí podrobeni dechové zkoušce. Nedošlo k tomu. Osobně bych to nijak dál neřešil,“ stručně pravil Salava.

„Byl to dobrý zápas, který pokazili rozhodčí. Jejich výkony byly neadekvátní ke kvalitě utkání. Hlavní se nehnul z místa a pouštěl ostré zákroky. Diváci už křičeli, ať tahá karty, že z toho bude guláš. A přesně to se stalo. Domácí hráč, který byl vyloučen, už tam měl dva ostré zákroky. Pak to vygradovalo, když fauloval našeho mladého hráče bez úmyslu hrát balón. Byl to zákrok na zranění. To, co se stalo potom, byl jen důsledek, jak zápas vedli rozhodčí. Pokud budu upřímný, hlavní sudí a jeden z pomezních vykazovali známky toho, že byli pod vlivem alkoholu. Chtěli jsme zavolat policii, ale z toho sešlo,“ zlobil se trenér Svádova Pavel Přibyl.

Červenou kartu tak dostal domácí Michal Doubek a hostující Petr Blaško. Jelikož se tresty z Korona Cupu přenášejí do mistrovské soutěže, na oba hráče čeká asi vysoký trest a několikazápasová stopka. „Michal do těch soubojů tak prostě chodí, hraje tak, neumí uhnout. Faul tam byl, podle mě neúmyslný. Dostal za to žlutou. Pak tam vletěl ten kluk ze Svádova, strkali se. Michal dostal první ránu, tak oplácel. Mám na to vše svůj názor. Hráči by měli více přemýšlet a ne se hned prát,“ kroutil hlavou Salava.

„Petr rozhodně není nějakým zlým hráčem, vždyť skoro vůbec není trestaný. Samozřejmě dostal zaslouženou červenou. Tady se ale zastal spoluhráče, který tam po zákeřném faulu zůstal bezvládně ležet. Tam ani nebyl míč. Chtěli jsme odejít ze hřiště, báli jsme se, že to nedohrajeme. Přišla ztráta koncentrace. Vedli jsme 1:0, nebyli jsme podráždění. To spíš domácí, že prohrávali. Pokud Petr dostane vysoký trest, bude to pro nás na začátku nové sezóny komplikace,“ smutně konstatoval svádovský kouč.

Paradoxem utkání bylo, že po vyloučení Doubka s Blaškem dohrávaly oba týmy v plném počtu. „Ano, skutečně se pokračovalo v jedenácti. Za vyloučené naskočili jiní hráči,“ potvrdil svádovský fanoušek. „Domluvilo se to a hrálo se v normální počtu,“ řekl Přibyl. „Vůbec, hrálo se deset na deset,“ opětoval hlavní rozhodčí utkání Jaroslav Jirsák.

Ten vzápětí vyvrátil, že by při řízení zápasu byl pod vlivem alkoholu. „Neblázněte, já jsem řídil. Nic jsem v sobě neměl. Za Libora Šimečka mluvit nebudu. Jsou to akorát řeči. Když chtěli zavolat policii, tak proč jí nezavolali? Ještě mě nabádali, abych ty červené nepsal do zápisu. To bych nikdy neudělal. Nevím, kde vzali, že to je jenom přátelák. Do zápisu jsem napsal to, co se stalo. Zavinil to ten svádovský Blaško. Oba si odpykají svůj trest. Takhle to bylo, nic víc,“ podotkl Jirsák.

Druhým „obviněným“ byl Libor Šimeček starší, který dělal Jirsákovi asistenta. „Samozřejmě, že tohle se svalí na rozhodčí. Já si tedy nevšiml, že by na mě, nebo na mé kolegy někdo řval, že ten zápas vedeme špatně. Do té 40. minuty to byl zápas v pohodě. Co se týče toho vyloučení, Jarda Jirsáků byl blízko, hráče vyloučil a vše podle skutečnosti napsal do zápisů. Pokud si někdo myslí, že se v takových zápasech nebude vylučovat a nebo se to pak nezapíše do zápisů…,“ mávl rukou rozhodčí a předseda OFS Děčín.

O případných narážkách na svou osobu v souvislosti s alkoholem vůbec nic neví. „Že by chtěl někdo volat policii, abychom si dýchli? To nevím, šlo to mimo mě. Ono věci, že nemůžou nikoho volat. Udělali to jenom proto, že měli vyloučené hráče. Místo, aby hledali chybu u sebe, tak jí hledají někde jinde. Za mě říkám, že opilý nikdo nebyl,“ dodal Šimeček.

Pro Jílové tak skončila podivná sezóna, následovat bude volno a pak příprava na nový ročník krajského přeboru. „Ten letní turnaj byl dobrý, neprohráli jsme ani v jednom zápase. Nejlepším soupeřem nám byli ústečtí dorostenci, kteří byli fotbaloví a běhaví. Hlavně první poločas se nám proti Svádovu nepovedl, bylo vidět, že nejsme trpěliví a moc neumíme hrát proti soupeřům, kteří jsou zataženější. Krajský přebor startuje 22. srpna, přípravu zahájíme 16. července. Určitě budeme hrát turnaj v Ledvicích, rozjednané jsou nějaké přátelské zápasy. Myslím, že určitě budeme jeden hrát se Skalicí,“ dodal Pavel Salava.