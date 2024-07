Pane trenére, jak se ohlížíte za poslední sezonou?

Hodnotím to jako momentálně nejtěžší sezonu za tu dobu, co v Jílovém působím. Celý podzim a část jara jsme se potýkali s celou řadou zranění, což výrazně ovlivnilo naše výkony a výsledky.

Krajský přebor: Slavoj Žatec - FK Jílové 2:3 po pk. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do průběhu soutěže hodně zasáhla Brná, která se odhlásila a nakonec ročník nedohrála. Vám to paradoxně pomohlo…

Brná nám hodně pomohla. Díky ní u nás zůstává i nadále krajský přebor. Z divize spadly Louny, tudíž z kraje sestupuje o jeden tým více, což bychom byli my.

Co letní příprava? Jak bude vypadat?

S přípravou jsme začali 11. července, vše bude probíhat v domácích podmínkách. Žádné soustředění v létě absolvovat nebudeme. Během přípravy sehrajeme tři přátelská utkání – 20. července od 11 hodin doma se Skalicí, pak 27. července v Novém Boru a 3. srpna doma od 11 hodin proti Šluknovu.

Prozradíte, jestli proběhly ve vašem kádru nějaké změny?

Z ústeckého dorostu přišel Kryštof Hloušek, z Malšovic pak Vladislav Hynek. Ještě máme někoho v jednání. Jinak by měl kádr zůstat stejný.

Složení krajského přeboru se trochu změnilo. Sestoupila Krupka, pryč je Brná a Vilémov. Naopak z divize přišly Louny a z I. A třídy tři natěšení nováčci. Myslíte si, že soutěž bude náročnější?

Myslím, že ne. Z přeboru odešly velmi kvalitní týmy. Příchozí celky budou podle mě hratelnější.

Jak se těšíte na derby zápasy s Děčínem? Užijete si je po dlouhé době.

Tak bude to spíše atraktivnější zápas pro děčínské diváky Věřím, že na tyhle zápasy jich přijde hodně. Tohle derby už tu pár let nebylo, kluci se mezi sebou znají a bude to určitě více vyhecovanější. Pro mě osobně je to zápas jako každý jiný.

Jak aktuálně vypadá zdravotní stav vašeho týmu?

Už posledních pár kol se tým dal zdravotně dohromady a na výkonech to bylo hodně znát. Během pauzy hráči doléčili drobná zranění. Takže věřím, že do nové sezony bychom mohli být zdravotně kompletní.

Dá se zraněním nějak předejít?

Těžko s tím můžeme něco dělat, kluci chodí do práce a na rehabilitace a regeneraci prostě čas nemají. Kádr se o několik hráčů rozrostl, takže by měl být větší prostor pro úplné doléčení zranění.