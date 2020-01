„Znám celý realizační tým, i hráče, s některými jsem hrál, některé jsem trénoval v mládeži. Se všemi se těším na spolupráci,“ prozradil v rozhovoru pro Děčínský Deník.

Přes zimu jste přebral po Františku Dužárovi fotbalisty Vilémova. Jak se vše upeklo?

V listopadu mne kontaktoval manažer klubu Libor Sklenář s tím, že na vlastní žádost skončil trenér Dužár. A nabídl mi spolupráci. Byl jsem překvapen a potěšen, dlouho jsem se nerozmýšlel! Probral jsem situaci s manželkou, maximálně mi vyhovují tréninkové dny a časy utkání, vše jde dobře skloubit s její prací a školními a fotbalovými aktivitami našich malých synů.

Je to pro vás první angažmá v rámci trenéra dospělých. Jak se to bude lišit od trénování mládeže?

Za roky trénování dorostenců jsem mnohokrát změnil metody, a díky tomu teď vím, že bylo neúčelné hráče honit po kopcích, tartanech či schodech! Následné jarní výsledky totiž nebyly lepší, než ty podzimní. Poslední dva roky jsem do hráčů dostával celkovou kondici převážně herními cvičeními a průpravnými hrami, bylo to pro ně zábavné a zároveňi náročné, výsledky se ale dostavovaly. Hráči se musí na trénink těšit, pracovat s chutí, to je stejné jak u mládeže, tak i u dospělých. V mužích se klade větší důraz na taktickou stránku. Uvidíme.

Jak byste zhodnotil vaše působení u varnsdorfského dorostu?

Jako velkou zkušenost, za kterou děkuji.

Vilémov dobře znáte, kdysi jste tam kopal. Takže do neznámého prostředí nejdete.

Ano nejdu, znám celý realizační tým, i hráče, s některými jsem hrál, některé jsem trénoval v mládeži. Těším se na spolupráci se všemi.

Budete tým nějak posilovat?

Budeme ho vhodně doplňovat přirozenou cestou, nechystáme žádnou revoluci! Konkrétní zatím nebudu, uvidíme během zimní přípravy. Každopádně hráčský zájem jsem zaznamenal. Tým je momentálně vyvážený s věkovým průměrem 28 let, což je ideální. Jsou zde zkušení borci, hráči střední generace i dravé mládí.

Máte přehled o tom, jakou má krajský přebor úroveň?

Přiznám se, že neznám herní styly a hráče ostatních týmů, ale úroveň soutěže znám, Myslím si, že jde o zajímavou kvalitní soutěž.

Jaké ambice budete mít v jarní části soutěže?

Vstřelit 50 a více branek. Ve Vilémově mají hráči výborné podmínky, které jsem zažil jako hráč v jiných třetiligových klubech. Zákonitě tak nároky na úspěch v soutěži musí být ty nejvyšší!

Prohloubí se ještě nějak více spolupráce mezi Vilémovem a Varnsdorfem?

Hlavně je potřeba vnímat, že mládež FK Varnsdorf je důležitá pro celý fotbalový Šluknovský výběžek! Mám detailní přehled o všech aktivních hráčích, kteří Varnsdorfem prošli a dále procházejí. Ve Vilémově jich máme čtrnáct. S manažerem Liborem Sklenářem tak máme početný seznam hráčů, které sledujeme a mohli by se jednou objevit ve Vilémově.

Vilémov je znám krásným prostředím, ale hlavně svým schopným manažerem. Hádám, že budete mít ve Vilémově vše k dispozici.

Přesně tak, líbí se mi práce, nadšení a způsob jednání pana Sklenáře. V ničem nevidí problém, má aktivní postoj k potřebám, vše dokáže zařídit, zorganizovat. Klub je jeho miminko, o které se s velkou péčí stará a dokáže ocenit lidi, kteří mu v tom pomáhají. Jsem rád, že jsem se stal součástí.