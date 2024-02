Vyznačoval se výsledkovými, ale také herními vlnami, což ostatně potvrdil i Josef Florián, jeden ze dvou malšovických trenérů. „Bylo to takové nahoru dolů, trošku jsme změnili herní systém. Kluci to do sebe pomaličku dostávali. Věřím, že to na jaře bude lepší,“ řekl zkušený fotbalový kouč.

Tým z Děčínska má za sebou už dva přípravné zápasy. Výsledkově se sice nepovedly, ovšem herně to vůbec nebylo zlé. „Nejprve jsme hráli proti Junioru Děčín, kde jsme prohráli 1:2. Pak to byl Libouchec, další tým z I.A třídy, tady jsme prohráli 1:3. Ale šanci dostali všichni kluci. Občas nám chybí policisté, jako Doksanský nebo Popčák. Ale s tím musíme počítat,“ pokrčil rameny.

V neděli 25. února na Malšovice ještě čeká utkání s Benešovem nad Ploučnicí. „Měli jsme hrát ještě s Rumburkem, ale ten to chtěl od sedmi hodin večer na umělce ve Varnsdorfu. Tak jsme se na to vyprdli,“ poznamenal.

S přípravou začaly Malšovice v první polovině ledna, tréninková docházka, je dle slov trenéra, velmi dobrá. „Minimálně chodí tak čtrnáct lidí, to je podle mě slušné. Zranil se nám Dominik Nový, má natržený sval. Měl by k nám přijít druhý brankář, ale rozhodně to nebude na každý zápas. My tady trneme, aby se něco nestalo Péťovi Hvozdovičovi. Jinak nikdo neodešel a nikoho jsme neudělali. Máme tady třeba jednoho šikovného dorostence, jenže je to lempl a nemá zájem,“ mávl rukou.

Brankářská jednička si od jarní části našla zajímavý koníček. Hvozdovič by měl působit i jako rozhodčí. „Je to tak, někdo ho překecal. Ale je domluvené, že by mu to nemělo krýt naše zápasy. Uvidíme. Na jaře bychom chtěli být do pátého místa. Na druhou stranu víte, jak to je. Někdo se vám zraní, vypadne, nebude se dařit a všechno může být jinak,“ upozornil Florián.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Od podzimu na trénování není sám, má k sobě parťáka Tomáše Nováka. „Spolupráce je v pohodě, bez problémů. Tomáš hrával druhou ligu za Ústí, byl to dobrý fotbalista. U nás celkově je důležité, že tady máme dobrou partu. To pomáhá, když se třeba nedaří, nebo je nějaký problém,“ dodal na závěr.