„Co se týče dospělého fotbalu, tak jsem hrál v útoku poprvé. Ale kdysi, v dorostu Junioru jsem tam párkrát zaskočil,“ zavzpomínal se 36letý brankář, který hrával v děčínském Junioru, Březinách, Malšovicích nebo Jílovém.

Nervozita před zápasem? Ale kdeže. „Bral jsem to v pohodě. Když hrajeme na tréninku fotbálky, tak jsem pořád v útoku. Mě vždy zdobila hra nohama. Prostě jsem šel a ukázal jsem klukům, jak se to má dělat. Před zápasem mi zavolal bratranec a spoluhráč Radim Majerik. Kluků bylo málo, tak jsem pomohl,“ usmál se Topolančin.

Heřmanovská pohoda nemá konce. Malšovice ve šlágru kralovaly

Své dvě trefy do sítě Křešic také dobře popsal. „Zvolil jsem netradiční zpracování míče. Víte, co dělá brankář, když chytá míč do koše aby nedostal jesle? Tak přesně takhle jsem to zpracoval a zavěsil,“ pyšně pravil.

„U druhé branky tam ode mě rozhodně nebyla žádná super rychlost. Předseda klubu pan Krumpolec tam křičel – co to tam vyvádí? Trochu jsem se tam ale proháčkoval a míč uklidil do volného místa. Skoro šibenice,“ podotkl.

Své útočné umění si Aleš Topolančin vychutnával i další dny po skončení zápasu. Spoluhráčům to neustále předhazoval na společnou skupinu. „Říkal jsem, ať to těm klukům, kteří chyběli, hodí do elektronické tužky. To špičkování k tomu přece patří,“ pokýval hlavou.

V této sezoně toho ale Topolančin moc nestihl, důvodem jsou pracovní povinnosti. „Předtím jsem vlastně odchytal dvě sezony, v té aktuální jsem chytal jenom na podzim proti Malšovicím. Pracuji v Německu, makám i o víkendu, takže jsem vlastně kluky musel tak nějak opustit. Musím ale pochválit brankáře Patrika Heráka, který má neskutečnou formu. Jsem rád, že na mě ale nezapomněli,“ zdůraznil.

PODÍVEJTE SE: Heřmanovský mix zkušenosti a mládí na jaře slaví úspěch

Topolančin je v Heřmanově třetím rokem, předtím od fotbalu dlouhých deset let pauzíroval. „Do Heřmanova mě přivedl právě bratránek Radim Majerik. Šel jsem do toho, na začátku to nebylo nic moc, ale postupně se to zlepšovalo. Hlavně jsem se dokázal odreagovat od psychicky náročné práce,“ má jasno.

V dalším kole nastoupí Heřmanov v Českých Kopistech, Topolančin by se měl opět objevit v útoku. „Můžu to prásknout. Bude nás zase málo, mám čas, takže nastoupím zase v útoku. Já doufám, že teď budu mít více času. Ta parta mi chybí. Ale jak jsem řekl, v bráně teď kraluje Páťa Herák, takže já bych rád zaskočil v tom útoku,“ konstatoval.

Heřmanov je na prahu jedné z nejlepších sezon. Před pár lety skončili v I.B třídě druzí, jeden rekord už ale mají. Už teď vybojovali nejvíce bodů v klubové historii. „Je to super sezona, klobouk dolů. Je potřeba si uvědomit, jaký je věkový průměr mužstva. Je to doslova zázrak. Je to ale důkaz skvělé heřmanovské party. Ani bych nenašel, zda je tady něco špatně. Prostě super,“ dodal na závěr.