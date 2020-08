„Aktuálně máme šestnáct lidí, tudíž v pátek hrají všichni hráči o triko. Zkoušíme bombu v podobě kluka z Austrálie. Pět let hrál tamní ligu. Kde jsem na něj narazil? Ve vlaku, byla to shoda náhod,“ tvrdí zkušený funkcionář z Modré.

Tým neoslabil, naopak. V týmu jsou bratři – Martin Kolárik a Patrik Kolárik, z pražské Aritmy je v Modré Filip Turbák. Do Libouchce by chtěl odejít Zdeněk Michalec. Má to ale jeden háček. „Libouchec zatím neakceptoval mé podmínky, Zdeněk může odejít, ale za padesát tisíc. Kdo mě zná, ví, že jsem neústupný. Sice je to můj příbuzný, ale na to ohledy neberu. Pro každého jsou pravidla nastavená stejně. Pokud Libouchec nezaplatí, nikam neodejde,“ zdůraznil Michalec.

Modrá stále nemá trenéra, dle Michalce by se ale tohle mohlo změnit. „Sháníme, máme slíbeno někoho z ústecké Army. Uvidíme po tom posledním přípravném zápase. Jinak ale některé kluky dění kolem koronaviru docela otrávilo. Někteří chtěli hrát, někteří se báli. Mám pocit, že náš tým je psychicky rozbitý. Uvidíme, rychle to dávám dohromady. Navíc nikdo neví, co bude. Pro mě, jako majitele klubu, je to obrovské riziko. Dáváte to toho peníze a nevíte, zda se to vše dohraje,“ dodal boss Modré.