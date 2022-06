„Určitě to chceme vyhrát a postoupit do MOL Cupu. Tam bychom hráli doma a přivítali těžkého soupeře. To by pro nás bylo atraktivní,“ hlásí Libor Sklenář, vilémovský manažer.

„Máme dva zraněné hráče, ostatní jsou připraveni. Těšíme se, doufám, že přijde hodně diváků,“ pevně věří.

Že by měl Vilémov výhodu v tom, že na Perštejn čeká daleká cesta? „To si nemyslím. Vemte si, že my jsme jeli stejnou vzdálenost v rámci prvního zápasu a navíc v týdnu. Takže nějakou velkou výhodu v tom tedy nevidím. Otázka je, v jaké kondici Perštejn dorazí a jak se utkání bude od prvních minut vyvíjet,“ dodal Libor Sklenář.

„Nevýhoda je tentokrát na naší straně, je před námi daleká cesta do Vilémova,“ uvědomuje si perštejnský šéf Jiří Čihák, který minule koukal, jak jeho Lukáš Krok už po devíti minutách pohárové hry otevřel skóre. Vilémov pak srovnal o deset minut později Patrikem Havlem.

„Nečeká nás jednoduchý zápas. Ve Vilémově ovšem nejsou lehké zápasy nikdy. Bylo trošku složitější tým udržet v provozní teplotě, protože mistrovská soutěž už skončila, nicméně jsme se připravovali a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek, i když nepojedeme do Vilémova v ideálním složení, jelikož někteří kluci už jsou na dovolené,“ doplnil Čihák.